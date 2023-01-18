Інвестиції, відновлення та репарації для України: про що говорять на економічному форумі в Давосі 2023

Повномасштабний напад Росії на Україну вже вдруге — головна тема Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Цьогоріч тут буде рекордна кількість міжнародних гостей, однак знову без російських терористів. Їх ізолювали.

Натомість до четверга в центрі Давоса працюватиме проект Україна — це ти та Український дім.

Зараз також дивляться

Україна — це ти

На відкриття проекту прибули президент Польщі Анджей Дуда та колишній польський лідер Александр Кваснєвський. Вітальне слово проголосив бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук.

Двоповерхова будівля, де розміщено проект, розділена на різні конференц-зали для дискусій на тему війни та постачання Україні зброї, обговорення російського геноциду проти українців, спецтрибуналу та репарацій.

На першому поверсі представлена відео- і фотоінсталяція, присвячена деокупованому Херсону. Другий поверх зображує жахливі злочини Росії в Україні.

Про правду в концентраційних таборах розповів 12-річний Олександр Радчук з Маріуполя. Росіяни розлучили хлопчика з мамою ще весною, тримали у фільтраційному таборі, а потім депортували до країни-окупанта.

Українській стороні вдалось повернути підлітка до рідної бабусі. Однак з мамою, яка в полоні росіян, поки зв’язку немає.

Про що говорять у Давосі

Протягом трьох днів українські делегації разом з міжнародними політиками та бізнесменами обговорюватимуть інвестиції в приватний сектор України та шляхи відновлення міст, зруйнованих російським терором.

Нам потрібно відновити міжнародний порядок, нам потрібна ваша допомога, щоб зібрати воєнні злочини та разом творити історію.

Створити спеціальний трибунал для притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини. Об’єднані та сильні ми зможемо зупинити агресора, — сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Анджей Дуда запевнив, що Варшава надішле Україні 14 танків Leopard. На його думку, міжнародні гості мають знати правду про вторгнення росіян в Україну — про численні вбивства і звірства. Адже цей терор схожий на Другу світову війну.

Це не війна на екранах. Ні, це жорстока війна, жахлива війна, під час якої люди гинуть, втрачають рідних, домівки, втрачають надію.

Це треба зупинити, росіян треба зупинити. Ця війна може закінчитися лише одним шляхом — розгромом росіян, витісненням їх з України. Ми повинні переконатися, що це станеться! — наголосив він.

Зупиняти агресора обіцяє Україні й Фінляндія. Міністр закордонних справ країни каже, що пишається українцями та гарантує нові постачання озброєнь.

Нагадаємо, раніше ми писали, чим особливий танк Leopard та чому Україна так потребує його на озброєнні.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!