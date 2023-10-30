Супруги Клуни взялись отстаивать права замученных украинцев — подробности

Координатор проектов фонда Амаль и Джорджа Клуни За справедливость в Украине рассказала, что фонд, среди прочего, расследует военные преступления россиян в Украине и будет защищать в Международном суде трех украинцев из Харьковской, Киевской и Одесской областей, над которыми издевались российские варвары.

На минувшей неделе в прокуратуру Германии были поданы три дела. Расследование длилось полтора года, была доказана причастность российских командиров. Подача дел означает, что будет запущен процесс, который позволит доказать вину и наказать преступников.

Соломия Стасив — координатор проектов фонда в Украине — рассказала, почему именно за эти дела взялся фонд.

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Она объясняет: фонд является правозащитным, поэтому берет на себя миссию защищать права человека где угодно. В частности, в Украине команда фонда работает с начала полномасштабного вторжения, с первых дней.

Очень быстро стало ясно, что нарушения прав человека, которые происходят на нашей территории абсолютно жестокие и беспрецедентны, также, как и беспрецедентна международная поддержка и готовность, мотивация украинских правоохранительных органов и правозащитных организаций.

— Очень сложно сказать, как долго может длиться процесс. Сейчас мы находимся на очень начальных стадиях — дела только что были поданы. И теперь это в руках немецких прокуроров — пересмотреть их и взять в работу, поэтому надеемся, что это произойдет быстро, — говорит Соломия.

Фонд известной правозащитницы и юриста Амаль Клуни и ее мужа Джорджа Клуни будет расследовать и другие преступления россиян. Фонд сосредоточил внимание на систематичности и закономерностях совершенно разных преступлений россиян.

То есть, например, есть дела по пыточным, и есть дела по сексуальному насилию — их объединяют в преступления против человечности. К сожалению, спектр таких преступлений очень-очень большой, поэтому фонд будет рассматривать каждое дело.

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