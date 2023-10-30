Подружжя Клуні взялося відстоювати права закатованих українців — подробиці

Координаторка проєктів фонду Амаль та Джорджа Клуні За справедливість в Україні розповіла, що організація, яка серед іншого розслідує воєнні злочини росіян в Україні, захищатиме у Міжнародному суді трьох українців з Харківської, Київської та Одеської областей, з яких знущались російські варвари.

Минулого тижня до прокуратури Німеччини були подані ці три справи. Розслідування тривало півтора року, було доведено причетність російських командирів. Подання справ означає, що буде запущений процес, який дозволить довести провину і покарати злочинців.

Соломія Стасів — це координаторка проектів фонду в Україні — розповіла, чому саме за ці справи взявся фонд.

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Вона пояснила: фонд є правозахисним, тому бере на себе роль захищати права людини будь-де. Зокрема, в Україні команда фонду працює вже від початку повномасштабного вторгнення, з перших днів.

Дуже швидко стало зрозуміло, що порушення прав людини, які відбуваються на нашій території, звичайно, є абсолютно жорстокими й безпрецедентними, так само як є безпрецедентною міжнародна підтримка і готовність, мотивація українських правоохоронних органів і правозахисних організацій.

— Дуже складно сказати, як довго може тривати процес. Наразі ми перебуваємо на дуже початкових стадіях — справи щойно були подані. І тепер це в руках німецьких прокурорів — переглянути їх і взяти до роботи, тому сподіваємося, що це відбудеться швидко, — зазначила Соломія Стасів.

Фонд відомої правозахисниці та юристки Амаль Клуні та її чоловіка Джорджа Клуні розслідуватиме й інші злочини росіян. Фонд зосередив увагу на систематичності й закономірності абсолютно різних злочинів.

Тобто, наприклад, є справи по катівнях, і є справи по сексуальному насиллю — їх об’єднують в злочини проти людяності. На жаль, спектр таких злочинів є дуже-дуже великим, тому фонд буде розглядати кожну справу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому перемога в Словаччині проросійської партії — це недобра звістка.

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