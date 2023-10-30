Світ

Подружжя Клуні взялося відстоювати права закатованих українців — подробиці

Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини 30 Жовтня 2023, 09:00

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