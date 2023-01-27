Даже украинские куклы в Лос-Анджелесе помогают ВСУ: как мастерицы приближают победу

200 сотни кукол-мотанок поедут в Лос-Анджелес на благотворительную ярмарку для помощи нашим защитникам. Волынские волонтеры собрали уникальные народные обереги почти со всей Украины.

Многие мастерицы делали кукол в укрытиях, под обстрелами, на оккупированных территориях – на свой страх и риск.

Я очень благодарю всех женщин, которые делали эти куклы! Они помогут людям больше чувствовать боль и помогать Украине в это тяжелое время. Также я благодарю Вооруженные силы Украины, — рассказывает руководитель организации Healing Scalpel Даниил Бондаренко.

За десять лет одна из мастериц изготовила почти 1000 интерьерных мотанок и оберегов. И если раньше их исключительно дарили, то теперь будут продавать в помощь нашим защитникам.

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Только за один месяц в этом волонтерском штабе удалось собрать более 200 мотанок почти со всей Украины. Каждая из 80 украинских мастериц, приславшая свою куклу, помогает украинским воинам одержать победу. Подробнее — смотри на Вікнах.

Советуем посмотреть эксклюзивное интервью Леси Никитюк о работе приюта и волонтерства.

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