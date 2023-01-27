Навіть українські ляльки в Лос-Анджелесі допомагають ЗСУ: як майстрині наближають перемогу

200 ляльок-мотанок поїдуть до Лос-Анджелеса на благодійний ярмарок задля допомоги нашим захисникам. Волинські волонтери зібрали унікальні народні обереги майже з усієї України.

Чимало майстринь робили ляльок в укриттях, під обстрілами, на окупованих територіях — на свій страх і ризик.

Я дуже дякую всім жінкам, які робили ці ляльки! Вони допоможуть людям більше відчувати біль та допомагати Україні в цей тяжкий час. Я дякую усім збройним силам, — розповідає керівник організації Healing Scalpel Данило Бондаренко.

За десять років одна з майстринь виготовила майже 1000 інтер’єрних мотанок та оберегів. І якщо раніше їх виключно дарували, то тепер продаватимуть задля допомоги нашим захисникам.

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Лише за місяць у цьому волонтерському штабі вдалося зібрати понад 200 мотанок майже з усієї України. Кожна з 80 українських майстринь, що надіслала свою ляльку, допомагає українським воїнам вибороти перемогу. Докладніше — дивись на Вікнах.

Радимо подивитись ексклюзивне інтерв’ю Лесі Нікітюк про роботу прихистку та волонтерство.

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