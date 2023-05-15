Угроза не исчезла! Сколько российских военных сейчас в Беларуси и какая ситуация на границе

Пока идет борьба за свободу на Востоке Украины, ГПСУ не забывает следить и за ситуацией в северных регионах. Ведь именно оттуда началось полномасштабное наступление российских окупантов более года назад.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини рассказал об угрозе из Беларуси и ситуации на границе на сегодня.

Какая ситуация на границе с Беларусью 15 мая 2023

Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.

Андрей Демченко подчеркнул, что у границы с Беларусью находятся около 2500 российских военнослужащих. По словам чиновника, этого недостаточно, чтобы начать повторное наступление на Север Украины.

В основном эти военнослужащие вовлечены в подготовку и обучение мобилизованных. Находятся оккупанты в большинстве своем на полигонах, после чего возвращаются на территорию РФ, откуда и отправляются на Восток Украины, где ведутся полномасштабные боевые действия.

Сейчас российских военных гораздо меньше, чем несколько месяцев назад. Ведь раньше это количество могло достигать десяти или 11 тысяч военнослужащих.

Если говорить о границе с РФ, то оккупанты не прекращают своих террористических действий. Только с начала этого месяца было зафиксировано более 300 обстрелов приграничных территорий.

Снизить риски обстрелов как на приграничных территориях, так и в других регионах Украины, а также взять под контроль украинское небо удастся ВСУ с современными самолетами. Читай, почему для Украины так важны истребители F-16.

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