Світ

Загроза не зникла! Скільки російських військових зараз у Білорусі та яка ситуація на кордоні

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Травня 2023, 15:00

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