Загроза не зникла! Скільки російських військових зараз у Білорусі та яка ситуація на кордоні

Поки триває боротьба за свободу на Сході України, ДПСУ не забуває слідкувати й за ситуацією у північних регіонах. Адже саме звідти почався повномасштабний наступ російських окупантів понад рік тому.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про загрозу з Білорусі та ситуацію на кордоні на сьогодні.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю 15 травня 2023

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.

Андрій Демченко наголосив, що біля кордону з Білоруссю перебувають близько 2500 російських військовослужбовців. За словами посадовця, цього недостатньо, щоб розпочати повторний наступ на Північ України.

Здебільшого ці військовослужбовці залучені до підготовки та навчання мобілізованих. Перебувають окупанти здебільшого на полігонах, після чого повертаються на територію РФ, звідки й вирушають на Схід України, де ведуться повномасштабні бойові дії.

Зараз російських військових значно менше, ніж кілька місяців тому. Адже раніше ця кількість могла досягати 10 чи 11 тисяч військовослужбовців.

Якщо говорити про кордон з РФ, то окупанти не припиняють своїх терористичних дій. Тільки з початку цього місяця зафіксовано понад 300 обстрілів прикордонних територій.

Знизити ризики обстрілів як на прикордонних територіях, так і в інших регіонах України, а також повністю взяти під контроль українське небо вдасться ЗСУ з сучасними літаками. Читай, чому для України такі важливі винищувачі F-16.

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