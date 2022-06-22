Калининград в “блокаде”: как Россия угрожает войной Литве и что на самом деле произошло

После запрета транзита через Литву российских товаров в Калининградскую область, в России заговорили о прямой конфронтации с Вильнюсом, применяя слова “блокада” и “война”.

Как известно, добраться до Калининградской области по суше можно только через Литву, которая является членом ЕС.

С 17 июня, когда там вступили в силу ограничительные меры Евросоюза по импорту в ЕС российской стали и черных металлов, Литва ограничила транзит по своей стране.

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И объяснения очень просты: Вильнюс выполняет санкционные требования Брюсселя.

— Блокады Калининграда нет, продолжается ввоз всех других, не подпадающих под санкции, грузов. А также идет транзит пассажиров по специальному соглашению между Россией, ЕС и Литвой, — говорит премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Однако в России готовятся уже ввести ответные ограничения. Ведь в Кремле говорят, что было нарушено соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом с 1994 года.

Литва ввела санкции против России через три месяца после утверждения четвертого пакета в марте. В России знали об этом, и наверняка надеялись перевозить запрещенные товары по территории Евросоюза в обход санкций.

Гневную реакцию Кремля прокомментировали в Вашингтоне, заявив, что не оставят Литву как члена НАТО беззащитной.

Вадим Денисенко об угрозах РФ Литве

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко прокомментировал ситуацию по угрозам РФ Литве.

По его словам, шансы военного разрешения этого конфликта близки к нулю, ведь у России нет сил воевать со странами НАТО.

— Единственное, что они будут делать, это заниматься энергетическим шантажом Евросоюза. Россия может сказать, что она прямо сейчас прекратит поставки газа и нефти в Европу.

Пока от России отворачивается мир, для Украины открываются новые горизонты. Нашу страну пригласили стать членом Инициативы трех морей. Раньше мы рассказывали, что такое Триморье и почему оно важно для нас.

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