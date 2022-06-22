Калининград в “блокаде”: как Россия угрожает войной Литве и что на самом деле произошло

После запрета транзита через Литву российских товаров в Калининградскую область, в России заговорили о прямой конфронтации с Вильнюсом, применяя слова “блокада” и “война”.
Как известно, добраться до Калининградской области по суше можно только через Литву, которая является членом ЕС.
С 17 июня, когда там вступили в силу ограничительные меры Евросоюза по импорту в ЕС российской стали и черных металлов, Литва ограничила транзит по своей стране.
И объяснения очень просты: Вильнюс выполняет санкционные требования Брюсселя.
И объяснения очень просты: Вильнюс выполняет санкционные требования Брюсселя.
— Блокады Калининграда нет, продолжается ввоз всех других, не подпадающих под санкции, грузов. А также идет транзит пассажиров по специальному соглашению между Россией, ЕС и Литвой, — говорит премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Однако в России готовятся уже ввести ответные ограничения. Ведь в Кремле говорят, что было нарушено соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом с 1994 года.
Литва ввела санкции против России через три месяца после утверждения четвертого пакета в марте. В России знали об этом, и наверняка надеялись перевозить запрещенные товары по территории Евросоюза в обход санкций.
Гневную реакцию Кремля прокомментировали в Вашингтоне, заявив, что не оставят Литву как члена НАТО беззащитной.
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко прокомментировал ситуацию по угрозам РФ Литве.
По его словам, шансы военного разрешения этого конфликта близки к нулю, ведь у России нет сил воевать со странами НАТО.
— Единственное, что они будут делать, это заниматься энергетическим шантажом Евросоюза. Россия может сказать, что она прямо сейчас прекратит поставки газа и нефти в Европу.
Пока от России отворачивается мир, для Украины открываются новые горизонты. Нашу страну пригласили стать членом Инициативы трех морей. Раньше мы рассказывали, что такое Триморье и почему оно важно для нас.
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