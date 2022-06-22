Калінінград у “блокаді”: як Росія погрожує війною Литві й що насправді відбулося

Після заборони на транзит через Литву російських товарів до Калінінградської області, в Росії заговорили про пряму конфронтацію з Вільнюсом, застосовуючи слова “блокада” та “війна”.

Як відомо, дістатися до Калінінградської області суходолом можна тільки через Литву, яка є членом ЄС.

З 17 червня, коли там набули чинності обмежувальні заходи Євросоюзу, що стосуються імпорту в ЄС російської сталі та чорних металів, Литва обмежила транзит своєю країною.

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І пояснення дуже прості: Вільнюс виконує санкційні вимоги Брюсселя.

— Блокади Калінінграда немає, продовжується ввезення всіх інших вантажів, що не підпадають під санкції. А також відбувається транзит пасажирів за спеціальною угодою між Росією, ЄС та Литвою, — каже прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.

Проте в Росії готуються вже запровадити обмеження у відповідь. Адже в Кремлі кажуть, що була порушена угода Про партнерство та співробітництво між Росією та Євросоюзом від 1994 року.

Литва запровадила санкції проти Росії через три місяці після затвердження четвертого пакета у березні. В Росії знали про це, та, напевно, сподівалися перевозити заборонені товари територією Євросоюзу в обхід санкцій.

Гнівну реакцію Кремля прокоментували у Вашингтоні, заявивши, що не залишать Литву як члена НАТО беззахисною.

Вадим Денисенко про погрози РФ Литві

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко прокоментував ситуацію щодо погроз РФ Литві.

За його словами, шанси воєнного розв’язання цього конфлікту близькі до нуля, адже в Росії немає сил воювати з країнами НАТО.

— Єдине, що вони робитимуть — це займатимуться енергетичним шантажем Євросоюзу. Росія може сказати, що вона просто зараз припинить постачання газу та нафти в Європу.

Поки від Росії відвертається світ, для України відкриваються нові горизонти. Нашу державу запросили стати членом Ініціативи трьох морів. Раніше ми розповідали, що таке Тримор’я та чому воно важливе для нас.

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