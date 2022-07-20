Мир

Канада, Польша, Нидерланды: кто в мире собирает средства на Байрактары для Украины

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 20 июля 2022, 14:00

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