Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно

Выборы в США — событие, за которым внимательно следит весь мир. Предыдущие выборы состоялись в 2020 году, на них победил Джо Байден.

Однако что известно о следующих выборах президента и когда они состоятся — читай в материале.

Когда выборы в США: дата

Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Они будут 60 выборами президента Америки.

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Избиратели изберут коллегии выборщиков, которые в декабре 2024 будут выбирать президента и вице-президента США. Кроме этого жители США будут выбирать представителей палат Конгресса.

Для того чтобы стать президентом, кандидат должен быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет и прожить на территории страны не менее 14 лет.

Основными кандидатами будут представители двух крупных партий: Демократической и Республиканской партии США. По традиции кандидаты выдвигаются в ходе партийных праймериз.

Выборы США 2024: кто будет баллотироваться

Пока известно о четырех кандидатах, которые уже успели оповестить мир о своих намерениях.

А именно:

Мэриэнн Уильямсон. Кандидат от Демократической партии. Писательница и активистка. Дональд Трамп. Бывший президент США. Выдвигается от Республиканской партии. Никки Гейли. В прошлом постоянный представитель США при ООН и губернатор Южной Каролины. Кандидат от Республиканской партии. Вивек Рамасвами. Предприниматель, автор и консервативный политический активист. Кандидат от Республиканской партии.

Кто еще может баллотироваться в президенты США 2024

Ходят слухи, что на следующие выборы свою кандидатуру могут выдвинуть Джо Байден, Майк Пенс и даже Канье Вест. Однако пока официальных заявлений от потенциальных кандидатов не было.

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