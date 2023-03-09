Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно

Выборы в США — событие, за которым внимательно следит весь мир. Предыдущие выборы состоялись в 2020 году, на них победил Джо Байден.
Однако что известно о следующих выборах президента и когда они состоятся — читай в материале.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Они будут 60 выборами президента Америки.
Избиратели изберут коллегии выборщиков, которые в декабре 2024 будут выбирать президента и вице-президента США. Кроме этого жители США будут выбирать представителей палат Конгресса.
Для того чтобы стать президентом, кандидат должен быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет и прожить на территории страны не менее 14 лет.
Для того чтобы стать президентом, кандидат должен быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет и прожить на территории страны не менее 14 лет.
Основными кандидатами будут представители двух крупных партий: Демократической и Республиканской партии США. По традиции кандидаты выдвигаются в ходе партийных праймериз.
Пока известно о четырех кандидатах, которые уже успели оповестить мир о своих намерениях.
А именно:
Ходят слухи, что на следующие выборы свою кандидатуру могут выдвинуть Джо Байден, Майк Пенс и даже Канье Вест. Однако пока официальных заявлений от потенциальных кандидатов не было.
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