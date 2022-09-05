Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании: что известно о ее деятельности

Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра Британии. Весь мир гадал, кто же заменит его на должности. Стало известно, что новым премьер-министром Великой Британии стала Лиз Трасс. До этого она была министром иностранных дел. Формально нового премьер-министра еще должна назначить королева. Это произойдет 6 сентября.

Лиз Трасс 47 лет, она политик из партии Тори. Трасс поддерживает Украину и призывает остановить Путина.

Что известно о Лиз Трасс

Лиз Трасс — уверенная консерватор и правый либерал. Она предстает перед публикой идейным политиком, поддерживающим свободу личности и предпринимательства. Кроме того, она положительно относилась к идее легализации однополых браков.

Трасс помогает Украине и стала одним из самых заметных оппонентов России среди западных политиков второго плана.

Перед нападением РФ на Украину она предупреждала о последствиях. Даже посетила Россию и говорила с Сергеем Лавровым. Лиз Трасс считает, что Путина нужно остановить.

— Если мы не остановим Путина в Украине, под угрозой окажутся другие страны: страны Балтии, Польша, Молдова — это может закончиться конфликтом с НАТО. Мы этого не хотим. Поэтому так важно сейчас идти на жертвы, — сказала Трасс в одном из публичных выступлений еще в апреле.

Относительно своей страны она обещает снизить налоги или отменить введенные/запланированные ее соперником, министром финансов Риши Сунаком. В частности, речь идет о повышении налога на здравоохранение и корпоративного налога.

Трасс обещает провести общую ревизию государственных расходов и создать инвестиционные зоны, которые будут иметь упрощенные правила и требования к фирмам.

Великобритания продолжает поддерживать Украину и объявила новый пакет помощи в День Независимости.

Фото: Getty Imsges

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