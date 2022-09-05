Ліз Трасс стала новою прем’єр-міністеркою Великої Британії: що відомо про її діяльність

Борис Джонсон пішов у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії, тож у світі чекали, хто його замінить. Стало відомо, що новою прем’єр-міністеркою Британії стала Ліз Трасс. До цього жінка була міністеркою закордонних справ. Формально нову прем’єр-міністерку ще має призначити королева. Це відбудеться 6 вересня.

Ліз Трасс 47 років, вона політикиня з партії Торі. Трасс підтримує Україну та закликає зупинити Путіна.

Що відомо про Ліз Трасс

Ліз Трасс — упевнена консерваторка та права лібералка. Вона постає перед публікою як ідейна політикиня, яка підтримує свободу особистості та підприємництва. Вона також позитивно ставилася до ідеї легалізації одностатевих шлюбів.

Трасс допомагає Україні й стала одним із найпомітніших опонентів Росії серед західних політиків другого плану.

Перед нападом РФ на Україну вона попереджала про наслідки. Навіть відвідала Росію та говорила з Сергієм Лавровим. Ліз Трасс вважає, що Путіна потрібно зупинити.

— Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, під загрозою опиняться інші країни: країни Балтії, Польща, Молдова — це може закінчитися конфліктом з НАТО. Ми цього не хочемо. Тому так важливо зараз іти на жертви, — сказала Трасс в одному з публічних виступів ще у квітні.

Щодо своєї країни, вона обіцяє знизити податки або скасувати введені чи заплановані саме її суперником, міністром фінансів Ріші Сунаком. Зокрема, йдеться про підвищення податку на охорону здоров’я та корпоративного податку.

Трасс обіцяє провести загальну ревізію державних витрат та створити інвестиційні зони, які матимуть спрощені правила та вимоги до фірм.

Велика Британія продовжує підтримувати Україну та оголосила новий пакет допомоги на День Незалежності.

Фото: Getty Imsges

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