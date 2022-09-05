Світ

Ліз Трасс стала новою прем’єр-міністеркою Великої Британії: що відомо про її діяльність

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Вересня 2022, 15:13
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Ліз Трасс стала новою прем’єр-міністеркою Великої Британії: що відомо про її діяльність
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