Наводит ужас на весь мир? Да Путин даже с россиянами боится встречаться — фейковое видео Кремля

Падение режима Путина прогнозируют эксперты западных СМИ. Однако не сейчас, а в течение года.

Между тем, Путин, который, вероятно, скрывается в бункере, продолжает свои угрозы Украине и миру.

Впрочем, российский фюрер боится встречаться даже со своими подданными. Видео чаепития Путина с российскими стюардессами Аэрофлота — небрежная подделка.

Смотри, как аналитики обнаружили, что видео фейковое, а также что ожидает Россию в ближайшие месяцы.

Российская Федерация просчиталась, напав на такую мощную нацию, которая уже не раз за историю защищала свою землю. Смотри, какие потери России в войне против Украины.