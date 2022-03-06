Наводить жах на весь світ? Та Путін навіть з росіянами боїться зустрічатись — фейкове відео Кремля

Падіння режиму Путіна прогнозують експерти західних ЗМІ. Проте не зараз, а протягом року.

Тим часом Путін, який, ймовірно, переховується у бункері, продовжує свої погрози Україні та світу.

Утім російський фюрер боїться зустрічатися навіть зі своїми підданими. Відео чаювання Путіна з російськими стюардесами Аерофлоту — недбала підробка.

Дивися, як аналітики виявили, що відео фейкове, а також що чекає Росію найближчими місяцями.

Російська Федерація прорахувалася, напавши на таку сильну націю, яка вже не раз за історію захищала свою землю. Дивися, які втрати Росії у війні проти України.