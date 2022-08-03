Теперь будет холодная война? Что означает приезд Нэнси Пелоси в Тайвань и как это повлияет на мир и Украину

Несмотря на угрозы со стороны Китая, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси все же прибыла на Тайвань! Это первый визит американского политика такого уровня на остров за 25 лет.

Китай уже назвал это событие нарушением суверенитета и территориальной целостности и объявил о начале военных учений в шести районах моря вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Сама Нэнси Пелоси отметила, что ее визит не противоречит политике Белого дома и не нарушает суверенитет Китая.

Солидарность Америки с Тайванем как никогда важна, ведь мир стоит перед выбором — автократия или демократия, — отметила Пелоси.

В Вашингтоне не признают независимость Тайваня, однако поддерживают демократический режим острова и в случае нападения Пекина обещают военную поддержку.

Как поездка Пелоси в Тайвань повлияет на мир

Директор программы Северная Америка Совета внешней политики Украинская Призма Александр Краев рассказал о значении этой поездки. По его словам, этот шаг — взаимная проверка между Китаем и США.

Мы возвращаемся к холодной войне, когда два больших государства, два основных игрока в мире ходят по очень тонкому льду и пытаются проверить границы, которые другая сторона будет позволять, — говорит Краев.

Эксперт отмечает, что Китай показал: политическую провокацию страна тоже будет воспринимать военным образом.

— Усиление давления на Тайвань приведет к усилению помощи Америки не только острову, но и Украине. В правительстве США уверяли, что борьба Украины против вторжения России, противостояние Тайваню — это часть одной и той же борьбы свободных демократических стран против автократии, — объясняет эксперт.

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