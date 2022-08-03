Тепер буде холодна війна? Що означає приїзд Ненсі Пелосі до Тайваню і як це вплине на світ та Україну

Попри погрози з боку Китаю, спікерка Палати представників Сполучених Штатів Ненсі Пелосі таки прибула на Тайвань! Це перший візит американського політика такого рівня на острів за 25 років.

Китай уже назвав цю подію порушенням суверенітету й територіальної цілісності та оголосив про початок військових навчань у шести районах моря навколо Тайваню з 4 по 7 серпня. Сама Ненсі Пелосі зазначила, що її візит не суперечить політиці Білого дому та не порушує суверенітет Китаю.

Солідарність Америки з Тайванем є як ніколи важливою, адже світ стоїть перед вибором — автократія чи демократія, — зазначила Пелосі.

У Вашингтоні не визнають незалежність Тайваню, проте підтримують демократичний режим острова й у разі нападу Пекіна обіцяють військову підтримку.

Як поїздка Пелосі до Тайваню вплине на світ

Директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв розповів про значення цієї поїздки. За його словами, цей крок — взаємна перевірка між Китаєм та США.

Ми повертаємося до холодної війни, коли дві великі держави, два основних гравці у світі ходять по дуже тонкій кризі й намагаються перевірити межі, які інша сторона дозволятиме, — каже Краєв.

Експерт зауважує, що Китай показав: політичну провокацію країна теж сприйматиме у військовий спосіб.

— Посилення тиску на Тайвань призведе до посилення допомоги Америки не лише острову, а й Україні. В уряді США запевняли, що боротьба України проти вторгнення Росії, протистояння Тайваню — це частина однієї й тієї самої боротьби вільних демократичних країн проти автократії, — пояснює експерт.

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