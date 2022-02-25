Новые санкции против России и €1,2 млрд поддержки Европы — последние новости реакции мира

Европейский союз объявил о новых санкциях в отношении России ранним утром в пятницу.

Они будут касаться финансового, энергетического и транспортного секторов страны, визовой политики и включают в себя экспортный контроль и запреты на экспортное финансирование.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Санкции заявила, что эти санкции пбудут иметь “максимальное влияние на российскую экономику и политическую элиту”.

Об этом она сообщила во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Мы будем призывать Кремль к ответу, — сказала она.

Также Европа приняла решение о предоставлении экономической помощи Украине в размере €1,2 млрд.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter.

Это беспрецедентно.

— Мы будем продолжать поставлять военную технику и поддерживать население в этом испытании, — заверил глава Франции.

Напомним, что ранее Джо Байден в своей речи заявил о новых санкциях против России.