Світ

Нові санкції проти Росії та €1,2 млрд підтримки Європи — останні новини реакції світу

25 Лютого 2022, 07:15
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