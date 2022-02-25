Нові санкції проти Росії та €1,2 млрд підтримки Європи — останні новини реакції світу

Європейський союз оголосив про нові санкції щодо Росії рано вранці в п’ятницю.

Вони стосуватимуться фінансового, енергетичного та транспортного секторів країни, візової політики та включають експортний контроль та заборони на експортне фінансування.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ці санкції матимуть “максимальний вплив на російську економіку та політичну еліту”.

Про це вона повідомилапід час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Ми закликатимемо Кремль до відповіді, — сказала вона.

Також Європа ухвалила рішення про надання економічної допомоги Україні в розмірі €1,2 млрд.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на своїй сторінці у Twitter.

Це безпрецедентно.

— Ми продовжуватимемо постачати військову техніку та підтримувати населення в цьому випробуванні, – запевнив очільник Франції.

Нагадаємо, що раніше Джо Байден у своїй промові заявив про нові санкції проти Росії.