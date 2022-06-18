Интрига все еще держится! Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС и как изменилась позиция Европы

Вчера Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен открыла новую страницу евроинтеграционной эпопеи Украины.

Реакция политических игроков не заставила себя ждать. Сразу две страны, которые до сих пор колебались, заявили, что готовы поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе.

Смена позиции Нидерландов

Премьер Нидерландов Марк Рютте — страны, которая до сих пор была одной из наиболее скептически настроенных, — заявил по телефону президенту Владимиру Зеленскому, что также поддерживает Украину на европути.

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Поблагодарил за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую поддержку безопасности Украины. Поблагодарил за весомую помощь Нидерландов. Рассчитываем на ее продление.

Так написал Зеленский в своем Twitter.

Колебания Португалии

А вот у португальского правительства пока нет официальной позиции по вступлению Украины в Евросоюз, пишут местные СМИ. Ранее португальский премьер Антониу Кошта говорил, что его страна будет ждать отчета Еврокомиссии.

Что касается вступления Украины в ЕС, то “необходимо создать условия, чтобы оно стало реальностью”. Так что украинские дипломаты продолжают работу на своем фронте.

Поддержка Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем интервью отметил, что “Украина при нормальных условиях не должна была стать кандидатом”, и добавил — контекст войны изменил ситуацию.

Он подчеркнул, что предоставление кандидатского статуса — это “сильный политический сигнал” поддержки Украины, а также “сигнал, направленный России”.

Оптимизм Германии

Между тем немецкий канцлер Олаф Шольц верит, что лидеры стран ЕС на своем саммите смогут прийти к согласию по поводу статуса кандидата для Украины.

Должен признать, что речь идет об единодушном голосовании 27 стран-участниц, и нам придется найти общий подход. Но я вполне оптимистично настроен, что мы сможем справиться с этим, — отметил он.

Так что интрига будет держаться еще до следующей недели. Окончательное решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС лидеры стран европейского сообщества рассмотрят на двухдневном саммите 23-24 июня.

Вчера Владимир Зеленский, команда Офиса Президента и правительства встретились в Киеве с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Узнай, как прошел визит Бориса Джонсона в Украину 17 июня.

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