Світ

Інтрига досі тримається! Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС та як змінилась позиція Європи

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 18 Червня 2022, 13:30

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