Інтрига досі тримається! Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС та як змінилась позиція Європи

Учора Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата у члени ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відкрила нову сторінку євроінтеграційної епопеї України.

Реакція політичних гравців не забарилася. Одразу дві країни, які досі вагалися, заявили, що готові підтримати надання Україні статусу країни-кандидатки на членство в Євросоюзі.

Зміна позиції Нідерландів

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте — країни, яка досі була однією з найскептичніше налаштованих, — заявив телефоном президентові Володимиру Зеленському, що також підтримує Україну на єврошляху.

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Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу безпекову підтримку України. Подякував за вагому допомогу Нідерландів. Розраховуємо на її продовження.

Так написав Зеленський у своєму Twitter.

Вагання Португалії

А от португальський уряд поки не має офіційної позиції щодо вступу України до Євросоюзу, пишуть місцеві ЗМІ. Раніше португальський прем’єр Антоніу Кошта казав, що його країна чекатиме на звіт Єврокомісії.

Що ж до вступу України до ЄС, то “необхідно створити умови, аби він став реальністю”. Тож українські дипломати продовжують роботу на своєму фронті.

Підтримка Франції

Президент Франції Еммануель Макрон у нещодавньому інтерв’ю зазначив, що “Україна за нормальних умов не мала б стати кандидатом”, і додав — контекст війни змінив ситуацію.

Він наголосив, що надання кандидатського статусу — це “сильний політичний сигнал” підтримки України, а також “сигнал, спрямований Росії”.

Оптимізм Німеччини

Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц вірить, що лідери країн ЄС на своєму саміті зуміють дійти згоди щодо статусу кандидата для України.

Маю визнати, що йдеться про одностайне голосування 27 країн-учасниць, і нам доведеться знайти спільний підхід. Але я цілком оптимістично налаштований, що ми зможемо впоратися з цим, — зазначив він.

Тож інтрига триматиметься ще до наступного тижня. Остаточне рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС лідери країн європейської спільноти розглянуть на дводенному саміті 23-24 червня.

Учора Володимир Зеленський, команда Офісу Президента та уряду вдруге зустрілись у Києві з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Дізнайся, як пройшов візит Бориса Джонсона до України 17 червня.

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