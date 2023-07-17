Ирландцы в восторге от украинского спектакля! История колонизации нашла параллели с современной Украиной

Параллели истории о британской колонизации Ирландии! Речь о спектакле Переводы, поставленной в Национальном театре имени Леси Украинки. Он о защите родного языка, борьбе за собственную идентичность и колабранство с врагом. Спектакль сыграли 7 раз, его увидели почти 2 тысячи зрителей и каждый раз среди них были украинцы.

Сюжету спектакля Переводы почти 200 лет. История о маленькой ирландской деревне, чудом сумевшей сохранить собственный язык, предстает перед британской колонизацией. Под видом переименования названий на карте с ирландского на английский, разворачивается настоящая военная операция.

Этот спектакль о далекой Ирландии, но в то же время о современной Украине, поставили в Национальном театре имени Леси Украинки во время полномасштабной войны. Для современных ирландцев произведение Переводы драматурга Брайана Фрила — все равно, что для нас Лесная песня Леси Украинки.

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Когда фотографии этой афиши в Киеве случайно попали в главный театр Ирландии Эбби, наши актеры сразу же получили приглашение на спецпоказы в Дублине.

На родине спектакля в Ирландии тамошние актеры и зрители были поражены, как украинский театр смог прожить чужую историю, как свою. Все просто, говорят актеры, Украина сейчас сама борется за свою идентичность.

Ни один человек, ни один ирландец сказал, что мы играли этот спектакль об их истории, о том, что произошло. Мы играем сейчас, мы сейчас чувствуем это, мы сейчас это переживаем! — рассказывает актриса театра им. Леси Украинки Ирина Бучко.

Этими спецпоказами актеры напомнили ирландцам, что их трагическая история повторяется в 21 веке уже с украинцами. Но своей борьбой мы делаем все, чтобы не дать врагу уничтожить наш язык, культуру и страну в целом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве планируют открыть музей российско-украинской войны.

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