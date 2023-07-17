Світ

Ірландці в захваті від української вистави! Історія колонізації знайшла паралелі з сучасною Україною

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 17 Липня 2023, 17:00

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