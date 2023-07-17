Ірландці в захваті від української вистави! Історія колонізації знайшла паралелі з сучасною Україною

Паралелі історії про британську колонізацію Ірландії! Мова про виставу Переклади, яку поставили у Національному театрі імені Лесі Українки. Вона про захист рідної мови, боротьбу за власну ідентичність і колаборанство із ворогом. Виставу зіграли 7 разів, її побачили майже 2 тисячі глядачів і щоразу серед них були українці.

Сюжету вистави Переклади майже 200 років. Історія про маленьке ірландське село, яке дивом змогло зберегти власну мову, постає перед британською колонізацією. Під виглядом перейменування назв на карті з ірландської на англійську, відбувається справжня воєнна операція.

Цю виставу про далеку Ірландію, але водночас про сучасну Україну, поставили в Національному театрі імені Лесі Українки під час повномасштабної війни. Для сучасних ірландців твір Переклади драматурга Браяна Фріла — все одно що для нас Лісова пісня Українки. Тож коли світлини цієї афіші в Києві випадково потрапили до головного театру Ірландії Еббі, наші актори одразу отримали запрошення на спецпокази в Дубліні.

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На батьківщині вистави — в Ірландії — тамтешні актори та глядачі були вражені, як український театр зміг прожити чужу історію, ніби свою. Та все просто, кажуть актори, Україна нині сама виборює свою ідентичність.

Не одна людина, не один ірландець сказав, що вони грали цю виставу про їхню історію, про те, що відбулося. Ми граємо зараз, ми зараз це відчуваємо, ми зараз це переживаємо! — розповідає акторка театру ім. Лесі Українки Ірина Бучко.

Цими спецпоказами актори нагадали ірландцям, що їхня трагічна історія повторюється у 21 столітті вже з українцями. Та своєю боротьбою ми робимо все, аби не дати ворогу знищити нашу мову, культуру та країну загалом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Києві планують відкрити музей російсько-української війни.

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