Убеждают родных в абсурдности действий Путина — новые перехваченные разговоры российских военных

Призывают русских дружин штурмовать военкоматы и искать своих мужей, а еще беречь детей от ада российской армии.

“Освободители” все чаще начинают убеждать своих родных в абсурдности действий кремлевского диктатора.

Это следует из телефонных разговоров, перехватываемых нашей СБУ.

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Когда под натиском Вооруженных сил Украины часть путинских войск была вынуждена отойти, оккупанты уже успели утешиться. Но недолгой была радость — ныне избитых и растерянных их снова бросают в бой.

После 1 числа я понял, что ничего нереально и ничего не будет. У нас есть два пути: или 200-ми, или 300-ми вернуться домой. Всё, – говорит один из российских военных.

И пока одни призывают жен искать мужчин, другие с поля боя просят беречь от ада российской армии своих сыновей:

– Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

– Как так сделать?

– Все делайте, чтобы в армию не пошел. Это будет мое последнее… то, что я хочу.

Очередная подборка про перехваченные разговоры русских военных.

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Кстати, сомневаетесь в безопасности вашей связи? Раньше мы рассказывали, как понять, что телефон прослушивают.