Убеждают родных в абсурдности действий Путина — новые перехваченные разговоры российских военных

Призывают русских дружин штурмовать военкоматы и искать своих мужей, а еще беречь детей от ада российской армии.
“Освободители” все чаще начинают убеждать своих родных в абсурдности действий кремлевского диктатора.
Это следует из телефонных разговоров, перехватываемых нашей СБУ.
Когда под натиском Вооруженных сил Украины часть путинских войск была вынуждена отойти, оккупанты уже успели утешиться. Но недолгой была радость — ныне избитых и растерянных их снова бросают в бой.
После 1 числа я понял, что ничего нереально и ничего не будет. У нас есть два пути: или 200-ми, или 300-ми вернуться домой. Всё, – говорит один из российских военных.
После 1 числа я понял, что ничего нереально и ничего не будет. У нас есть два пути: или 200-ми, или 300-ми вернуться домой. Всё, – говорит один из российских военных.
И пока одни призывают жен искать мужчин, другие с поля боя просят беречь от ада российской армии своих сыновей:
– Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.
– Как так сделать?
– Все делайте, чтобы в армию не пошел. Это будет мое последнее… то, что я хочу.
Очередная подборка про перехваченные разговоры русских военных.
Кстати, сомневаетесь в безопасности вашей связи? Раньше мы рассказывали, как понять, что телефон прослушивают.