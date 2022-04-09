Переконують рідних в абсурдності дій Путіна — нові перехоплені розмови російський військових

Закликають російських дружин штурмувати військкомати та шукати своїх чоловіків, а ще берегти дітей від пекла російської армії.
“Асвабадітєлі” все частіше починають переконувати своїх рідних в абсурдності дій кремлівського диктатора.
Це випливає з телефонних розмов, які перехоплює наша СБУ.
Коли під натиском Збройних сил України частина путінських військ була змушена відійти, окупанти вже встигли втішитися. Але недовгою була радість — нині побитих та розгублених їх знову кидають у бій.
Після 1 числа я зрозумів, що нічого неможливо і нічого не буде. У нас є два шляхи: або 200-ми, або 300-ми повернутися додому. Все, — каже один з російських військових.
Після 1 числа я зрозумів, що нічого неможливо і нічого не буде. У нас є два шляхи: або 200-ми, або 300-ми повернутися додому. Все, — каже один з російських військових.
І поки одні закликають дружин шукати чоловіків, інші з поля бою просять берегти від пекла російської армії своїх синів:
– Зробіть так, щоб він в армію не пішов.
– Як так зробити?
– Все робіть, щоб в армію не пішов. Це буде моє останнє…те, що я хочу.
Чергова добірка про перехоплені розмови російський військових.
До речі, сумніваєтесь щодо безпеки вашого зв’язку. Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що телефон прослуховують.