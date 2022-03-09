Украина – нация сильных женщин: Оксана Забужко выступила перед Европарламентом

Еще несколько дней назад мы восхищались историческим выступлением Владимира Зеленского в Европарламенте, заставив всех присутствующих аплодировать стоя. Однако 8 марта свое слово там сказал человек, далекий от политики.

Оксана Забужко — известная украинская писательница, у которой есть поклонники во многих странах. Именно ей выпала честь рассказать парламентариям о силе духа украинок и украинцев, отметив важность закрытия неба над Украиной.

Украинцы – сильная нация. Это на Западе многих удивило. Как бы то ни было, мы выжили сталинский геноцид и голодомор.

Оксана Забужко объясняет, что зря женщины всегда считали наиболее уязвимыми. Конечно же, они должны заниматься теми, кто нуждается в помощи – дети и старики. Однако и взять в руки оружие украинки не боятся, потому и воюют за свободу Украины бок о бок с мужчинами.

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Писательница подчеркнула, что агрессор применяет все методы, которыми пользовались нацисты в 40-х годах. Терроризирует мирное население и использует детей, больных и стариков в качестве живого щита для своих кровавых амбиций.

И каким бы ни был сильный дух украинцев, им не прикрыть головы людей от бомб. Поэтому Оксана Забужко добавила:

Каждый момент нашего колебания – предоставлять ли Украине противоракетное оружие, введение зоны без полетов – каждая минута стоит жизни, это жизнь женщины или ребенка.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул стойкость украинского народа и который раз призвал Запад к реагированию.