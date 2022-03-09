Україна – нація сильних жінок: Оксана Забужко виступила перед Європарламентом

Ще здається кілька днів тому ми захоплювались історичним виступом Володимира Зеленського у Європарламенті, змусивши усіх присутніх аплодувати стоячи. Однак 8 березня своє слово сказала людина, далека від політики.

Оксана Забужко відома українська письменниця, яка має шанувальників у багатьох країнах. Саме їй випала честь розповісти парламентарям про силу духу українок та українців та наголосила на важливості закрити небо над Україною.

Українці – сильна нація. Це на Заході багатьох здивувало. Як би не так, ми вижили сталінський геноцид та голодомор.

Оксана Забужко пояснює, що дарма жінок завжди вважали найбільш вразливими. Звичайно ж? вони повинні займатися тими, хто потребує допомоги – діти та старі люди. Однак і взяти до рук зброю українки не бояться, тому і воюють за свободу України пліч-о-пліч з чоловіками.

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Письменниця наголосила, що агресор застосовує усі методи, якими користувались нацисти у 40-х роках. Тероризує мирне населення та використовує дітей, хворих та стареньких у якості живого щита задля своїх кривавих амбіцій.

І хоч би яким не був сильний дух українців, ним не прикрити голови людей від бомб. Тому Оксана Забужко додала:

Кожен момент коливання – чи надавати Україні протиракетну зброю, запровадження зони без польотів, – кожна хвилина коштує життя, це життя жінки або дитини.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський наголосив на стійкості українського народу і вкотре закликав Захід до реагування.