Ми вистояли й надихнули весь світ: Володимир Зеленський про стійкість українського народу та необхідність реакції Заходу

Ми маємо відповідати мудро і сміливо на активність ворога, який може зруйнувати стіни. Він може зруйнувати наші будинки, школи, лікарні та підприємства, але ніколи не добереться до нашої душі, нашого серця, вміння жити вільно та боротись сміливо.