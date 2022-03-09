Ми вистояли й надихнули весь світ: Володимир Зеленський про стійкість українського народу та необхідність реакції Заходу

Володимир Зеленський закликав українців продовжувати об’єднувати сили для загального супротиву ворога, а міжнародну спільноту нарешті прийняти життєво необхідне рішення для України.
Вже 14 день нашого єднання, – розпочинає своє вже традиційне звернення президент України.
Вже 14 день нашого єднання, – розпочинає своє вже традиційне звернення президент України.
Вікна зібрали основні тези звернення Володимира Зеленського.
Наостанок Володимир Зеленський нагадує всім українцям:
Єдність – це наша сила.
Єдність – це наша сила.
Окрім того, раніше своє звернення у вигляді листа оприлюднила перша леді України. Читай, звернення Олени Зеленської до міжнародної спільноти з проханням негайно закрити небо над Україною.