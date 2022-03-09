Мы выстояли и вдохновили весь мир: Владимир Зеленский об устойчивости украинского народа и необходимости реакции Запада

Владимир Зеленский призвал украинцев продолжать объединять силы для общего сопротивления врагу, а международное сообщество наконец-то принять жизненно необходимое решение для Украины.
Уже 14-й день нашего единения, – начинает свое уже традиционное обращение президент Украины.
Уже 14-й день нашего единения, – начинает свое уже традиционное обращение президент Украины.
Вікна собрали основные положения обращения Владимира Зеленского.
Напоследок Владимир Зеленский напоминает всем украинцам:
Единство – это наша сила.
Единство – это наша сила.
Кроме того, свое обращение в виде письма обнародовала первая леди Украины. Читай, обращение Елены Зеленской к международному сообществу с просьбой немедленно закрыть небо над Украиной.