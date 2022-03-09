Мы выстояли и вдохновили весь мир: Владимир Зеленский об устойчивости украинского народа и необходимости реакции Запада

Владимир Зеленский призвал украинцев продолжать объединять силы для общего сопротивления врагу, а международное сообщество наконец-то принять жизненно необходимое решение для Украины.

Уже 14-й день нашего единения, – начинает свое уже традиционное обращение президент Украины.

Вікна собрали основные положения обращения Владимира Зеленского.

Оккупационный контингент завел на наши территории почти всех, кого собирали для вторжения в Украину. Однако масштаб нашего ответа максимальный.

У них максимум техники. У нас вдобавок к технике еще есть наш народ.

У них только приказы наступать, убивать и издеваться. А у нас еще реальное желание миллионов украинцев победить, защититься и очистить свое государство.

Сегодня день рождения Тараса Шевченко. Это давно его и наша общая мечта очистить нашу землю. Она жива и вполне реальна – все в наших руках.

Мы выстояли и вдохновили весь мир нашей решительностью. Нет такого уголка на земле, где бы ни знали, с каким героизмом украинский народ защищает собственную землю.

Все понимают, чего мы достигли и знают, чего еще достигнем, если сохраним нашу Украину, единство и силу.

Мы должны отвечать мудро и смело на активность врага, который может разрушить стены. Он может разрушить наши дома, школы, больницы и предприятия, но никогда не доберется до нашей души, сердца, умения жить свободно и бороться смело.

Наши военные и терроборона смогли пополнить наш арсенал трофейной техникой, взятой на поле боя. Теперь все будет работать на нашу оборону. Мы будем избивать врага его оружием.

Все больше солдаты и командиры противника задаются вопросом, зачем их послали на эту чужую землю. У нас тоже нет ответа, зачем они здесь, кроме того, что они здесь для гибели.

Мы не сдадимся, потому что это наш дом, это семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернем свою землю.

Уже 14 суток осуществляется бомбардировка наших городов. Однако до сих пор отсутствует жизненно необходимое решение, которое должны принять не мы. Потому что, если бы это зависело от нас и нужна была бы помощь нашим партнерам, мы бы приняли его через час.

Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: “Если вы не закроете небо, вы будете ответственны за эту катастрофу”.

Гуманитарная обязанность мира – реагировать на войну в Украине. Однако необходимого решения так и нет.

Польша готова предоставить Украине истребители, однако над логистикой придется работать.

Однако мир отвечает на разрушительные действия агрессора мощно санкционными решениями.

Кто-то в Украине решил больше не бороться вместе со всеми и найти выгоду для себя. Однако если будет хотя бы еще один сигнал о вредных действиях для государственности Украины, то ответ будет быстрым, как и положено в военное время.

Напоследок Владимир Зеленский напоминает всем украинцам:

Единство – это наша сила.

Кроме того, свое обращение в виде письма обнародовала первая леди Украины. Читай, обращение Елены Зеленской к международному сообществу с просьбой немедленно закрыть небо над Украиной.