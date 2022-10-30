Погиб 151 человек! В Южной Корее случилась смертельная давка во время празднования Хэллоуина

Трагедия в Южной Корее.

В давке на праздновании Хэллоуина в Сеуле погибло не менее 151 людей. Травмированных — более двухсот, сообщили местные власти.

Эта трагедия – крупнейшая в стране с 2014 года, когда затонул паром Севоль. Тогда погибли 304 человека, преимущественно школьники.

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Сейчас жертв вдвое меньше, большинство из них моложе 30 лет. Однако среди травмированных есть и 10-летняя девочка. Местные жители в шоке.

— После смягчения масочных ограничений люди захотели наслаждаться жизнью, которой они жили до COVID-19, поэтому все больше хотели развлечений, которых не было в течении последних двух лет, — говорит местный житель Ким Джи Вон.

Что привело к давке, до сих пор точно неизвестно. Как сообщают местные СМИ, на мобильные телефоны участников мероприятия было разослано сообщение с просьбой пойти домой из-за экстренного события в этом районе.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль уже созвал экстренное совещание и объявил национальный траур.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой урок преподнесла нам трагедия в Кременчуге.