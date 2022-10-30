Мир

Погиб 151 человек! В Южной Корее случилась смертельная давка во время празднования Хэллоуина

Александр Мужичук 30 октября 2022, 20:30

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