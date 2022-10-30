Світ

Загинула 151 людина! У Південній Кореї сталася смертельна тиснява під час святкування Гелловіну

Олександр Мужичук 30 Жовтня 2022, 20:30

Більше відео
Загинула 151 людина! У Південній Кореї сталася смертельна тиснява під час святкування Гелловіну
Зрив Росією “зернової угоди”: справжні причини такого кроку та реакція України і світу
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:06:02
Мобілізація у Росії
“Баби, рожайтє!”: як проходить мобілізація у Росії та чи допомагають шаманські амулети
Польща визнала владу РФ терористичним режимом - що про це відомо
Повернулись до сталінського та нацистського режимів — Польща визнала Росію країною-терористом
Дивитись більше

Останні відео
0:02:25
Трагедія в Сеулі

Загинула 151 людина! У Південній Кореї сталася смертельна тиснява під час святкування Гелловіну
битва за Херсон
Не варто розраховувати на “жест доброї волі”: якою буде битва за Херсон — аналітика від Грабського
0:03:46
ціни на яйця
Коштують, як золоті! Чому ціни на яйця зростають та коли чекати на зниження вартості
0:06:34
Ситуація на Бахмутському напрямку 30.10.2022
Напрямок вкритий тілами загиблих росіян — у ЗСУ розповіли про тяжкі бої за Бахмут
0:02:09
Бойові медики
Ангели ЗСУ: як працюють бойові медики на передовій
Загинула 151 людина! У Південній Кореї сталася смертельна тиснява під час святкування Гелловіну
Зрив Росією “зернової угоди”: справжні причини такого кроку та реакція України і світу
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:27
Найбільший у світі радіотелескоп
Заздрили нашим космічним успіхам! Росіяни знищили найбільший у світі радіотелескоп
0:03:20
Звільнене село Любимівці
Спали у свинарнику та катували людей! Що залишили по собі окупанти на Херсонщині
0:05:00
Історія військового, який втратив батьків під час атаки дронами
Десять секунд змінили життя назавжди — військовий про втрату батьків та дому під час атаки росіян
Більше відео
битва за Херсон
Читати далі
Не варто розраховувати на “жест доброї волі”: якою буде битва за Херсон — аналітика від Грабського

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь