Загинула 151 людина! У Південній Кореї сталася смертельна тиснява під час святкування Гелловіну

Трагедія у Південній Кореї. У тисняві на святкуванні Гелловіну в Сеулі загинула щонайменше 151 людина. Травмованих – понад дві сотні, повідомила місцева влада.

Ця трагедія – найбільша в країні з 2014 року, коли затонув пором Севоль. Тоді загинули 304 людини, переважно школярі.

Зараз жертв удвічі менше, більшість із них молодше 30 років. Та серед травмованих є і 10-річна дівчинка. Місцеві жителі шоковані.

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Після пом’якшення маскових обмежень люди захотіли насолоджуватися життям, яким вони жили до COVID-19, тому все більше хотіли розваг, яких не було протягом останніх двох років, каже місцевий житель Кім Джи Вон.

Що спричинило тисняву, донині достеменно невідомо. Як повідомляють місцеві ЗМІ, на мобільні телефони учасників заходу було розіслано повідомлення з проханням піти додому через екстрену подію в цьому районі.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вже скликав екстрену нараду та оголосив національну жалобу.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, який урок надала нам трагедія у Кременчуці.