Как заставить бренды уйти с рынка РФ? Все о списке международных спонсоров войны и как он работает

30 компаний уже попали в список международных спонсоров войны, который ведет Агентство по предотвращению коррупции. Это международные бизнесы, которые продолжают работать в России, развиваются там, платят налоги в российский бюджет и, соответственно, частично финансируют создание тех ракет и снарядов, которыми россияне убивают украинцев.

Глава направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская рассказала Яне Брензей о компаниях, которые спонсируют войну, продавая свою продукцию в России. После внесения таких компаний в специальный список НАПК, их продажи значительно упали.

О включении в список компании Mondelez

— Можно это считать историей успеха, когда компания полностью уйдет с российского рынка. Но очень важно, что компания заявила не только, что будет сокращать деятельность в РФ, но и производить продукцию на территории России исключительно из российского сырья и для российского рынка.

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Еще одно последствие для компании Mondelez, это то, что в течение месяца c момента, когда мы внесли ее на портал, стоимость акций упала на два с половиной миллиарда долларов. То есть, это абсолютно реальные деньги, которые теряет компания.

О влиянии списка международных спонсоров войны

— Пожалуй, нигде в мире такого инструмента до этого не существовало. Нечто похожее периодически использовали общественные организации.

И когда Украина впервые это поставила на такой уровень, многие наши партнеры смотрят и удивляются.

Ведь список международных спонсоров войны иногда значительно эффективнее работает, чем санкции. Хотя внесение в реестр не имеет юридических последствий.

Обычно мы можем видеть последствия через несколько недель после внесения компании в реестр: пока все узнают, пока решат, как реагировать. Но это отражается на продажах компании, на поставщиках, на том, что не все площадки будут готовы размещать их рекламу как футбольные клубы отказались от спонсорских соглашений с Mondelez.

Об отношении украинцев к списку

— Действительно, в Украине мы не видим такой активности. И сегодня, когда мы сравниваем, как реагируют граждане других стран и нашей, разница существенно заметна.

Мы наблюдаем и сейчас, когда украинцы толерируют компании, остающиея на российском рынке, и объясняют, что этот бизнес тоже платит налоги.

Уплачивать налоги — это обязанность компании, а не право.

А то, что они создают рабочие места, это может делать и украинский бизнес, который тоже абсолютно способен платить налоги.

Но некоторые бизнесы работают в надежде облегчить ситуацию и приблизить победу. Читай, как международные компании поддерживают украинцев.

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