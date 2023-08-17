Як змусити бренди піти з ринку РФ? Усе про список міжнародних спонсорів війни та як він працює

30 компаній вже потрапили до списку міжнародних спонсорів війни, який веде Агентство запобігання корупції. Це міжнародні бізнеси, які продовжують працювати в Росії, розвиваються там, платять податки в російський бюджет та відповідно частково фінансують створення тих ракет та снарядів, якими росіяни вбивають українців.

Очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська розповіла Яні Брензей про компанії, які спонсорують війну, продаючи свою продукцію в Росії. Після внесення таких компаній у спеціальний список НАЗК, їхні продажі значно впали.

Про включення до списку компанії Mondelez

— Можна це буде вважати історією успіху, коли компанія повністю вийде з російського ринку. Але дуже важливо, що компанія заявила не тільки, що буде скорочувати діяльність у РФ, але й буде виготовляти продукцію на території Росії виключно з російської сировини та для російського ринку.

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Ще один наслідок для компанії Mondelez: протягом місяця, відколи її внесли на портал, вартість акцій впала загалом на 2,5 мільярди доларів. Тобто, це абсолютно реальні гроші, які втрачає компанія.

Про вплив списку міжнародних спонсорів війни

— Мабуть, ніде у світі такого інструмента до цього не існувало. Щось схоже періодично використовували громадські організації.

І коли Україна вперше це поставила на такий рівень, то багато наших партнерів дивляться та дивуються.

Наш список міжнародних спонсорів війни іноді значно ефективніше працює, ніж санкції. Хоча внесення у реєстр не має юридичних наслідків.

Зазвичай ми можемо бачити наслідки за кілька тижнів після внесення компанії до реєстру: поки всі дізнаються, поки вирішать, як реагувати. Але це відображається на продажах компанії, на постачальниках, на тому, що не всі майданчики будуть готові розміщувати їхню рекламу, як футбольні клуби відмовились від спонсорських угод з Mondelez.

Читати на тему Від Gucci до Microsoft: які компанії пішли з ринку РФ через напад на Україну Всесвітньо відомі компанії та бренди не хочуть долучатися до знищення українців та масово йдуть з ринку РФ.

Про ставлення українців до списку

— Дійсно в Україні ми не бачимо такої активності. І сьогодні, коли ми порівнюємо, як реагують громадяни інших країн та нашої, то різниця суттєво помітна.

Ми спостерігаємо і зараз, коли українці толерують компаніям, які лишаються на російському ринку, та пояснюють, що цей бізнес теж платить податки.

Сплачувати податки — це обов’язок компанії, а не право.

А те, що вони створюють робочі місця, то це може робити й український бізнес, який теж абсолютно спроможний сплачувати податки.

Та деякі бізнеси працюють з надією полегшити ситуацію та наблизити перемогу. Читай, як міжнародні компанії підтримують українців.

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