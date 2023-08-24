Желто-голубая улица возле посольства РФ в США. Как американцы демонстрируют поддержку Украины

Американцы превратили улицу возле российского посольства в Вашингтоне в желто-голубую.

С начала полномасштабной войны в Украине американцы ведут свою маленькую борьбу: покрасили забор в желто-голубые цвета, украсили нашими флагами дома, засеяли улицу у посольства России подсолнухами, а по вечерам подсвечивают его стены украинской символикой.

Пусть смотрят на флаг в десять раз больше

Американец Эндрю Купер работает адвокатом и живет на соседней улице от российского посольства. Он покрасил свой забор в украинские цвета. Сначала хотел повесить на доме украинский флаг, как сделали его соседи, но тогда за ними была большая очередь. Поэтому создал флаг самостоятельно на своем заборе.

Сейчас также смотрят

Эндрю никогда не был в Украине и не имеет украинских корней. Но, учитывая свое соседство, решил, что покрасить забор в цвет украинского флага — это его обязанность.

— Когда я сижу во дворике своего дома, я вижу их флаг (флаг России на российском посольстве — ред.).

Если я должен смотреть на их флаг, пусть они смотрят на флаг в десять раз больше. Я хочу, чтобы они знали, что американский народ поддерживает Украину, — говорит Эндрю.

Сейчас на заборе Купера можно увидеть выставку работ украинского художника Никиты Титова. Но раньше, рассказывает мужчина, забор несколько раз портили и рисовали российские символы войны в Украине.

Поливают подсолнухи и устраивают проекции по вечерам

Американцы, живущие на улице возле российского посольства, всячески показывают, что поддерживают Украину, размещают во дворах символику с украинскими цветами. Также люди заботятся о подсолнухах, которые в прошлом году активисты посадили напротив входа в посольство.

А ночью американец Бенджамин Витес уже больше года устраивает на посольстве России проекции с символами Украины. Это раздражает представителей посольства России и они также проецируются на здании буквы Z.

У американцев большое желание поддерживать украинцев, поэтому некоторые даже приезжают к нам заниматься волонтерством. Ранее мы рассказывали историю волонтера из США Майкла Капони, помогавшего в Херсоне.

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