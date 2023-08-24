Світ

Жовто-блакитна вулиця біля посольства РФ у США. Як американці демонструють підтримку України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Серпня 2023, 21:00
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Жовто-блакитна вулиця біля посольства Росії у Вашингтоні: як місцеві підтримують Україну
Жовто-блакитна вулиця біля посольства РФ у США. Як американці демонструють підтримку України
Жовто-блакитна вулиця біля посольства РФ у США. Як американці демонструють підтримку України
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