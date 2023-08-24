Жовто-блакитна вулиця біля посольства РФ у США. Як американці демонструють підтримку України

Американці перетворили вулицю біля російського посольства у Вашингтоні на жовто-блакитну.

Від початку повномасштабної війни в Україні американці ведуть свою маленьку боротьбу: пофарбували паркан у жовто-блакитні кольори, прикрасили нашими стягами будинки, засіяли вулицю біля посольства Росії соняхами, а вечорами підсвічують його стіни українською символікою.

Хай дивляться на прапор удесятеро більший

Американець Ендрю Купер працює адвокатом та живе на сусідній вулиці від російського посольства. Він пофарбував свій паркан в українські кольори. Спочатку він хотів повісити на будинку український прапор, як зробили його сусіди, але тоді за ними була велика черга. Тому він створив прапор самотужки на своєму паркані.

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Ендрю ніколи не був в Україні та не має українського коріння. Але зважаючи на своє сусідство, вирішив, що пофарбувати паркан в кольори українського прапора — це його обов’язок.

— Коли я сиджу у дворику свого будинку, я бачу їхній прапор (прапор Росії на російському посольстві — ред.).

Якщо я маю дивитися на їхній прапор, нехай вони дивляться на прапор удесятеро більший. Я хочу, щоб вони знали, що американський народ підтримує Україну, — говорить Ендрю.

Зараз на паркані Купера можна побачити виставку робіт українського художника Нікіти Тітова. Але до цього, розповідає чоловік, паркан кілька разів псували та малювали російські символи війни в Україні.

Поливають соняхи та влаштовують проекції вечорами

Американці, що живуть на вулиці біля російського посольства, усіляко показують, що підтримують Україну, розміщують на подвір’ях символіку з українськими кольорами. Також люди дбають про соняхи, які минулого року активісти посадили навпроти входу в посольство.

А вночі американець Бенджамін Вітес вже понад рік влаштовує на посольстві Росії проекції із символами України. Це дратує представників посольства Росії й вони також проектують на будівлі літеру Z.

Американці мають велике бажання підтримувати українців, тому деякі навіть приїздять до нас займатися волонтерством. Раніше ми розповідали історію волонтера з США Майкла Капоні, який допомагав у Херсоні.

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