Герои живут вечно! Страна отмечает День памяти защитников Украины

Чтобы быть достойными украинцами, мы должны помнить тех, кто героически борется за нашу свободу и независимость. 29 августа отмечают День памяти защитников Украины. Что это за день — рассказываем в нашем материале.

Обращение Владимира Зеленского ко Дню памяти защитников

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти:

Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь. И наша память — это не все, что у нас есть.

— Наша независимость, которую мы сохраним и передадим нашим детям и внукам, наша победа, которая обязательно будет, станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне. Герои живут вечно!

29 августа — День памяти защитников Украины

Полное название памятного дня звучит так — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Дата выбрана неслучайно — именно в этот день случилась Иловайская трагедия, известная также как Иловайский котел. Тогда в результате циничных действий российских оккупантов погибли не менее 368 украинских военных.

Каждый год, начиная с 2019-го года, в этот день ​чтят память погибших военнослужащих и добровольцев Украины. Символом дня является подсолнух, поскольку многие военные погибли в 2014 году среди полей подсолнухов.

Чтобы почтить память военных, ты можешь посетить церковь и помолиться за них. У стены памяти погибших героев на Михайловской площади ежегодно поминают военных.

В 10 утра по Киеву объявляется общенациональная минута молчания, останавливается движение транспорта, трансляция развлекательных программ. Также опускаются государственные флаги на админзданиях.

Раньше мы рассказывали, как украинские пограничники в первые дни войны сдерживали орды россиян, как могли.

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