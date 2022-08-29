Герої не вмирають! Країна відзначає День пам’яті захисників України

Щоб бути гідними українцями, ми маємо пам’ятати тих, хто героїчно виборює нашу свободу і незалежність. 29 серпня — День пам’яті захисників України. Що це за день — розповідаємо в нашому матеріалі.

Звернення Володимира Зеленського до Дня пам’яті захисників

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День пам’яті:

Наш народ ніколи не забуде кожного й кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. І наша пам’ять — це не все, що в нас є.

— Наша незалежність, яку ми збережемо й передамо нашим дітям і онукам, наша перемога, яка обов’язково буде, стануть найкращим ушануванням пам’яті всіх, хто загинув у цій війні. Герої живуть вічно!

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29 серпня — День пам’яті захисників України

Повна назва пам’ятного дня звучить так — День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Дата обрана невипадково — в цей день сталась Іловайська трагедія, відома також як Іловайський котел. Тоді внаслідок підступних дій російських окупантів загинули щонайменше 368 українських військових.

Щороку, починаючи з 2019-го, у цей день вшановують пам’ять загиблих військовослужбовців та добровольців України. Символом дня є соняшник, адже багато військових загинули у 2014-му році в соняшникових полях.

Щоб вшанувати пам’ять військових, ти можеш відвідати церкву і помолитися за них. Біля стіни пам’яті загиблих героїв на Михайлівській площі щорічно поминають військових.

О 10 ранку за Києвом оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, зупиняється рух транспорту, трансляція розважальних програм. Також опускаються державні прапори на адмінбудівлях.

Раніше ми розповідали, як українські прикордонники в перші дні війни стримували орди росіян, як могли.

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