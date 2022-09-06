Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 6 сентября

Шаг за шагом тяжелой и продуманной работой наши военные вытесняют противника с украинской земли.

Хотя в течение прошлых суток враг совершил более 40 атак и более 25 авиаударов с целью попадания по военной инфраструктуре и гражданским объектам, наши военные мужественно держат оборону и охраняют наши жизни.

А на каких территориях следует быть особенно осторожными, сообщает Генштаб.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 сентября 2022 года

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, пытается удержать временные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.

В акватории Черного моря в готовности к применению и дальше находятся носители крылатых ракет морского базирования Калибр противника.

в готовности к применению и дальше находятся носители крылатых ракет морского базирования Калибр противника. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области ; Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледарь, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области .

; Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледарь, Яковлевка, Красногоровка и Дорожнянка . На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

обстановка без существенных изменений. На Северском направлении обстрелы подверглись приграничным районам населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

В других направлениях противник, использовавший средства огневого поражения, продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

На Харьковском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Борщева, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Момотово, Байрак, Слобожанское, Гусаровка, Мосьпаново и Чеполь.

Читать по теме Жестокий массированный обстрел фосфорными боеприпасами: репортаж из пострадавшей Харьковской области Рассказываем о массированном обстреле фосфорными боеприпасами села Безруки Харьковской области.

На Славянском направлении враг обстрелял Краснополье, Вернополье, Дубровное и Богородичное.

враг обстрелял Краснополье, Вернополье, Дубровное и Богородичное. На Краматорском направлении – Донецкое, Пискуновка, Кривая Лука, Северск и Спорное.

– Донецкое, Пискуновка, Кривая Лука, Северск и Спорное. На Бахмутском направлении – Николаевка, Веселое, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Кодема, Зайцево и Майорск.

– Николаевка, Веселое, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Кодема, Зайцево и Майорск. На Авдеевском направлении – Александровка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка и Марьинка.

– Александровка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка и Марьинка. На Новопавловском направлении – Свободное Поле, Времовка, Новомихайловка и Керменчик.

– Свободное Поле, Времовка, Новомихайловка и Керменчик. В Запорожском направлении – Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Гуляйполе, Красное, Каменское.

– Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Гуляйполе, Красное, Каменское. На Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций. Враг продолжал обстрелы в районах населенных пунктов Квитневое, Шевченково, Любомировка, Новогригоровка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое.

Также оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.

Силы обороны продолжают проводить оборонную операцию, поддерживать определенные границы и не допускать продвижения оккупантов вглубь территории Украины.

Наши защитники успешно отбили вражеские наступательные попытки в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледарь, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактические успехи и выбили врага с позиций, которые он раньше занимал.

Действия ВСУ привели к выводу из строя переправ в районе Херсона и свели на нет попытки агрессора возобновить опрокидывание войск через реку Днепр. А в самом городе Херсон ВСУ вывели из строя более 30 военнослужащих и 3 танка противника.

В районе Антоновского моста и переправы наши военные уничтожили зенитный ракетный комплекс и шесть врагов.

Постепенно и медленно, но уверенно, украинские военные отвоевывают родную Херсонскую область, какие успехи в деоккупации Херсона, читайте в нашем материале.

Каждый день мы публикуем много интересного и полезного для тебя, следи за нашим Telegram-каналом, чтобы ничего не пропустить.