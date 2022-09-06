Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 6 сентября

Шаг за шагом тяжелой и продуманной работой наши военные вытесняют противника с украинской земли.
Хотя в течение прошлых суток враг совершил более 40 атак и более 25 авиаударов с целью попадания по военной инфраструктуре и гражданским объектам, наши военные мужественно держат оборону и охраняют наши жизни.
А на каких территориях следует быть особенно осторожными, сообщает Генштаб.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, пытается удержать временные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Сохраняется угроза массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.
В других направлениях противник, использовавший средства огневого поражения, продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:
Также оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.
Также оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.
Силы обороны продолжают проводить оборонную операцию, поддерживать определенные границы и не допускать продвижения оккупантов вглубь территории Украины.
Наши защитники успешно отбили вражеские наступательные попытки в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледарь, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактические успехи и выбили врага с позиций, которые он раньше занимал.
Действия ВСУ привели к выводу из строя переправ в районе Херсона и свели на нет попытки агрессора возобновить опрокидывание войск через реку Днепр. А в самом городе Херсон ВСУ вывели из строя более 30 военнослужащих и 3 танка противника.
В районе Антоновского моста и переправы наши военные уничтожили зенитный ракетный комплекс и шесть врагов.
Постепенно и медленно, но уверенно, украинские военные отвоевывают родную Херсонскую область, какие успехи в деоккупации Херсона, читайте в нашем материале.
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