Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 6 вересня

Крок за кроком важкою та продуманою роботою наші військові витискають противника з української землі.

Хоча упродовж минулої доби ворог здійснив понад 40 атак та понад 25 авіаударів з метою влучання по військовий інфраструктурі та цивільних об’єктах, наші військові мужньо тримають оборону й охороняють наше життя.

А на яких територіях слід бути особливо обережними, повідомляє Генштаб.

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Оперативна ситуація в Україні станом на 6 вересня 2022 року

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, намагається утримати тимчасово захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування і далі перебувають носії крилатих ракет морського базування Калібр противника.

Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Залиман Харківської області ; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області.

; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка та Дорожнянка На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку обстрілів зазнали прикордонні райони населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На інших напрямках противник використовував засоби вогневого ураження, продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури, а саме:

На Харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Уди, Одноробівка, Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Борщова, Русь ка Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Момотове, Байрак, Слобожанське, Гусарівка, Мосьпанове та Чепіль;

Читати на тему Жорстокий масований обстріл фосфорними боєприпасами: репортаж із постраждалої Харківщини Розповідаємо про масований обстріл фосфорними боєприпасами села Безруки на Харківщині.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв Краснопілля, Вірнопілля, Дібрівне та Богородичне;

На Краматорському напрямку – Донецьке, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ та Спірне;

На Бахмутському напрямку – Миколаївка, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кодема, Зайцеве та Майорськ;

На Авдіївському напрямку – Олександрівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка;

На Новопавлівському напрямку – Вільне Поле, Времівка, Новомихайлівка та Керменчик;

На Запорізькому напрямку – Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Гуляйполе, Червоне, Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку проти вник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, ворог продовжував обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.

Також окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

Натомість дії ЗСУ призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро. А в самому місті Херсон ЗСУ вивели з ладу понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника.

Сили оборони продовжують проводити оборонну операцію, підтримувати визначені межі та не допускати просування окупантів вглиб території України.

Наші захисники успішно відбили ворожі наступальні спроби в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичні успіхи та вибили ворога з позицій, які він раніше займав.

В районі Антонівського мосту і переправи наші військові знищили зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.

Поступово і повільно, але впевнено українські військові відвойовують рідну Херсонщину, які успіхи у деокупації Херсона, читайте в нашому матеріалі.

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