Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 6 вересня

Крок за кроком важкою та продуманою роботою наші військові витискають противника з української землі.
Хоча упродовж минулої доби ворог здійснив понад 40 атак та понад 25 авіаударів з метою влучання по військовий інфраструктурі та цивільних об’єктах, наші військові мужньо тримають оборону й охороняють наше життя.
А на яких територіях слід бути особливо обережними, повідомляє Генштаб.
Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, намагається утримати тимчасово захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.
На інших напрямках противник використовував засоби вогневого ураження, продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури, а саме:
Також окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.
Також окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.
Натомість дії ЗСУ призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро. А в самому місті Херсон ЗСУ вивели з ладу понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника.
Сили оборони продовжують проводити оборонну операцію, підтримувати визначені межі та не допускати просування окупантів вглиб території України.
Наші захисники успішно відбили ворожі наступальні спроби в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичні успіхи та вибили ворога з позицій, які він раніше займав.
В районі Антонівського мосту і переправи наші військові знищили зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.
Поступово і повільно, але впевнено українські військові відвойовують рідну Херсонщину, які успіхи у деокупації Херсона, читайте в нашому матеріалі.
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