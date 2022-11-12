Актуальная карта боевых действий в Украине 12 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Херсонцы мужественно боролись с оккупацией, а 11 ноября ВСУ зашли в город и освободили Херсон от российских оккупантов, а вместе с тем изменилась и ситуация на карте боевых действий.

Наши воины продолжают бороться за каждый украинский населенный пункт в тяжелых боях. Так что помним о цене нашей свободы.

А также следим за сообщениями Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную обстановку в Украине:

Украина владеет инициативой и одерживает большую победу в Херсоне.

Эксперты утверждают, что в ближайшие месяцы это окно возможностей для Украины расширить свои достижения и не дать России укрепить свою оборону.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере временно оккупированной территории АР Крым.

В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение текущих суток противник нанес три ракетных и девять авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары пришлись по районам населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Винницкой, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Анискино, Бологовка, Ольховатка, Огурцово и Стрелечья Харьковской области;

направлении из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Мясожаровка, Новоселовское, Невское и Стельмаховка в Луганской области;

направлениях из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Харьковской области и в Луганской области; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка Донецкой области;

направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Донецкой области; на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;

направлении из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Донецкой области; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах более 30 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Малые Щербаки и Ольговское Запорожской области.

По уточненной информации, в районе населенного пункта Днепровка Запорожской области подтверждено уничтожение вражеского вертолета Ми-8. В районе города Энергодар поражен пункт управления врага — погибли более 50 оккупантов, а более 40 — ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52.

В результате точных ударов Сил обороны Украины по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены два танка и четыре грузовика.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и три других важных военных объекта противника.

Пока одни армейцы ВСУ выгоняют оккупантов из украинского Херсона, другие возвращаются из российского плена домой. Читай, детали обмена пленными 11 ноября.

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