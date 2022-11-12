Актуальна карта бойових дій в Україні 12 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Херсонці мужньо боролися з окупацією, 11 листопада ЗСУ зайшли у місто та звільнили Херсон від російських окупантів, а разом тим і змінилась ситуація на карті бойових дій.

Наші воїни продовжують виборювати кожен український населений пункт у тяжких боях. Тож пам’ятаємо про ціну нашої свободи.

А також слідкуємо за повідомленнями Генштабу ЗСУ про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну обстановку в Україні:

Україна володіє ініціативою і здобуває велику перемогу в Херсоні.

Експерти стверджують, що найближчі місяці — це вікно можливостей для України розширити свої здобутки та не дати Росії зміцнити свою оборону.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території АР Крим.

Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом поточної доби противник завдав трьох ракетних та дев’ять авіаційних ударів, здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Вінницької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М’ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку — з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах понад 30 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки і Ольгівське Запорізької області.

За уточненою інформацією, в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області підтверджено знищення ворожого гелікоптера Мі-8. В районі міста Енергодар уражено пункт управління ворога — загинуло понад 50 окупантів, а більш як 40 — поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52.

В результаті точних ударів Сил оборони України по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено два танки та чотири вантажівки.

Українська авіація протягом поточної доби завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та три інші важливі військові об’єкти противника.

Доки одні армійці ЗСУ виганяють окупантів з українського Херсона, інші — повертаються з російського полону додому. Читай, деталі обміну полоненими 11 листопада.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!