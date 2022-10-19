Актуальная карта боевых действий в Украине 19 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Наш враг бьет по гражданским объектам в целях психологического террора, поскольку на карте боевых действий ситуация для него неутешительная.

Однако это не остановит ни фронт, ни тыл на пути к нашей победе. Так же невозможно остановить процесс уничтожения каждого, кто пришел захватить нашу землю.

В своем ежедневном отчете Генштаб ВСУ фиксирует, как украинские военные борются за мирную жизнь для всей страны. Мы же стараемся поддержать их как на словах, так и на донатах.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует массированную атаку украинских городов 17 октября:

Атака беспилотника 17 октября на жилищную инфраструктуру в Киеве согласовывается с более широкой схемой российских сил, предпочитающих создание психологического террора в Украине над достижением ощутимых эффектов на поле боя.

Эксперты также пришли к выводам, что Россия продолжает использовать свои отношения с Ираном, чтобы получить беспилотники и ракеты, а также, вероятно, компенсировать свой все более истощенный ракетный арсенал.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 19 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Новокалиново и Марьинка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

В течение суток противник нанес девять ракетных и десять авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более десяти населенных пунктов. Среди них — Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Курахово Донецкой области и Трихаты в Николаевской области.

Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, на одном из направлений оккупанты задействовали четыре беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136, три из которых сбили подразделения Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — из ствольной артиллерии, в пределах населенного пункта Юнаковка Сумской области;

направлении — из ствольной артиллерии, в пределах населенного пункта Сумской области; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Григоровка, Комиссарово, Огурцово, Старица и Стрелечья ;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Купянском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Гряниковка, Двуречная, Каменка, Красное, Киселевка, Котляровка и Стельмаховка ;

направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов ; на Лиманском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Ковалевка, Надия, Новоегоровка, Ольговка и Торское.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник оказывал огневое влияние из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. Непосредственно пострадали населенные пункты Бахмут, Соледар, Первомайское и Большая Новоселка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам Павловка и Пречистовка.

На Южнобужском направлении враг пытается улучшить логистическое обеспечение, производит обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели населенные пункты вдоль линии столкновения, в том числе и Высшетарасовка Днепропетровской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также семь позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два склада боеприпасов и другие военные цели врага.

Уже не удивляют украинцев российские символические обстрелы Украины. Ведь все заметили — массированные “прилеты” приходятся именно на начало недели. Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, почему Россия больше всего бьет по понедельникам.

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