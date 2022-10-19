Актуальная карта боевых действий в Украине 19 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Наш враг бьет по гражданским объектам в целях психологического террора, поскольку на карте боевых действий ситуация для него неутешительная.
Однако это не остановит ни фронт, ни тыл на пути к нашей победе. Так же невозможно остановить процесс уничтожения каждого, кто пришел захватить нашу землю.
В своем ежедневном отчете Генштаб ВСУ фиксирует, как украинские военные борются за мирную жизнь для всей страны. Мы же стараемся поддержать их как на словах, так и на донатах.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует массированную атаку украинских городов 17 октября:
Атака беспилотника 17 октября на жилищную инфраструктуру в Киеве согласовывается с более широкой схемой российских сил, предпочитающих создание психологического террора в Украине над достижением ощутимых эффектов на поле боя.
Атака беспилотника 17 октября на жилищную инфраструктуру в Киеве согласовывается с более широкой схемой российских сил, предпочитающих создание психологического террора в Украине над достижением ощутимых эффектов на поле боя.
Эксперты также пришли к выводам, что Россия продолжает использовать свои отношения с Ираном, чтобы получить беспилотники и ракеты, а также, вероятно, компенсировать свой все более истощенный ракетный арсенал.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Новокалиново и Марьинка Донецкой области.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Новокалиново и Марьинка Донецкой области.
Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.
В течение суток противник нанес девять ракетных и десять авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам противника подверглись районы более десяти населенных пунктов. Среди них — Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Курахово Донецкой области и Трихаты в Николаевской области.
Ударам противника подверглись районы более десяти населенных пунктов. Среди них — Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Курахово Донецкой области и Трихаты в Николаевской области.
Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, на одном из направлений оккупанты задействовали четыре беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed-136, три из которых сбили подразделения Сил обороны.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник оказывал огневое влияние из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. Непосредственно пострадали населенные пункты Бахмут, Соледар, Первомайское и Большая Новоселка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам Павловка и Пречистовка.
На Южнобужском направлении враг пытается улучшить логистическое обеспечение, производит обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели населенные пункты вдоль линии столкновения, в том числе и Высшетарасовка Днепропетровской области.
На Южнобужском направлении враг пытается улучшить логистическое обеспечение, производит обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели населенные пункты вдоль линии столкновения, в том числе и Высшетарасовка Днепропетровской области.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 20 ударов. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также семь позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет.
Воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, два склада боеприпасов и другие военные цели врага.
Уже не удивляют украинцев российские символические обстрелы Украины. Ведь все заметили — массированные “прилеты” приходятся именно на начало недели. Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, почему Россия больше всего бьет по понедельникам.
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