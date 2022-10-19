Актуальна карта бойових дій в Україні 19 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Наш ворог б’є по цивільним об’єктам з метою психологічного терору, оскільки на карті бойових дій ситуація для нього невтішна.

Проте це не зупинить ані фронт, ані тил на шляху до нашої перемоги. Так само вже неможливо зупинити процес знищення кожного, хто прийшов загарбати нашу землю.

У своєму щоденному звіті Генштаб ЗСУ фіксує, як українські військові виборюють мирне життя для всієї країни. Ми ж намагаємось підтримати їх як на словах, так і донатах.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує масовану атаку українських міст 17 жовтня:

Атака безпілотника 17 жовтня на житлову інфраструктуру в Києві узгоджується з ширшою схемою російських сил, які віддають перевагу створенню психологічного терору в Україні над досягненням відчутних ефектів на полі бою.

Експерти також дійшли до висновків, що Росія продовжує використовувати свої відносини з Іраном, щоб отримати безпілотники та ракети, а також, ймовірно, щоб компенсувати свій все більш виснажений ракетний арсенал.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве Харківської області, Білогорівка Луганської області, Новокалинове та Мар’їнка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби противник завдав дев’ять ракетних та десять авіаційних ударів, здійснив більш як десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад десять населених пунктів. Серед них — Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області та Трихати на Миколаївщині.

Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, на одному з напрямків, окупанти задіяли чотири безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136, три з яких збили підрозділи Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — зі ствольної артилерії, в межах населеного пункту Юнаківка Сумської області;

на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча ;

на Куп’янському напрямку — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам’янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка ;

на Лиманському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка та Торське.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Безпосередньо постраждали населені пункти Бахмут, Соледар, Первомайське та Велика Новосілка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів вогонь з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах Павлівка та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали населені пункти вздовж лінії зіткнення, зокрема і Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також сім позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.

Уже не дивують українців російські “символічні” обстріли України. Адже всі помітили — масовані “прильоти” припадають саме на початок тижня. Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, чому Росія найбільше б’є щопонеділка.

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