Актуальная карта боевых действий в Украине 20 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Российские оккупанты все пытаются напустить темноту на украинские города, вероятно, надеясь, что их просто не рассмотрят на карте боевых действий.
Но украинцы все видят, поскольку пользуются внутренним светом, свечами и огнем, который яростных борцов не печет. Итак, продолжаем светить и поддерживать всеми силами ВСУ.
А каждый их шаг на пути к победе Украины можно отслеживать в ежедневных отчетах украинского Генштаба о местах, где ведутся ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует ситуацию в стране-агрессора:
Российские официальные лица готовятся к дальнейшим усилиям по скрытой мобилизации, даже когда идет осенний цикл призыва, что, вероятно, еще больше переполнит и без того перегруженный российский аппарат формирования вооруженных сил.
Российские официальные лица готовятся к дальнейшим усилиям по скрытой мобилизации, даже когда идет осенний цикл призыва, что, вероятно, еще больше переполнит и без того перегруженный российский аппарат формирования вооруженных сил.
Кроме того, эксперты отмечают резкое обострение риторики МАГАТЭ. Так, Международное агентство по атомной энергии объявило, что не признает незаконный захват Россией и эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, а также незаконную аннексию оккупированной территории Украины.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки враг нанес два ракетных удара и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
От ракетного удара российских оккупантов пострадали объекты гражданской инфраструктуры города Святогорск.
От ракетного удара российских оккупантов пострадали объекты гражданской инфраструктуры города Святогорск.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение места скопления живой силы оккупантов 17 ноября, в населенном пункте Михайловка на временно занятой территории Запорожской области. Известно, что потери противника составили более 30 человек ранеными и погибшими.
По уточненной информации, в результате огневого поражения Силами обороны района Украины сосредоточение врага вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области, 17 ноября потери захватчиков составили около 60 человек погибшими.
В Луганске отмечается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск. В населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области.
В Луганске отмечается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск. В населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области.
Противник размещает личный состав в оставленных домах и принудительно выселяет гражданское население из домов в другие населенные пункты.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили состав боеприпасов противника.
В то же время в освобожденный Херсон возвращается все украинское. На главной площади города херсонцы выстроились в длинные очереди. Гуманитарной поддержке рады, потому что за восемь месяцев страшной российской оккупации очень соскучились по всему родному. Читай, какая ситуация в Херсоне.
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