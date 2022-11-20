Актуальна карта бойових дій в Україні 20 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Російські окупанти все намагаються напустити темряву на українські міста, ймовірно, сподіваючись, що їх просто не розгледять на карті бойових дій.

Та українці все бачуть, оскільки послуговуються внутрішнім світлом, свічками та вогнем, який запеклих не пече. Тож продовжуємо світити та підтримувати усіма силами ЗСУ.

А кожен їх крок на шляху до перемоги України можна відслідковувати у щоденних звітах українського Генштабу про місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує ситуацію в країні-агресора:

Російські офіційні особи готуються до подальших зусиль з прихованої мобілізації, навіть коли триває осінній цикл призову, що, ймовірно, ще більше переповнить і без того перевантажений російський апарат формування збройних сил.

Крім того, експерти відзначають різке загострення риторики МАГАТЕ. Так Міжнародне агентство з атомної енергії оголосило, що не визнає незаконне захоплення Росією та експлуатацію Запорізької атомної електростанції, а також незаконну анексію окупованої території України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ракетного удару російських окупантів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубинка, Чугунівка та Амбарне Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському напрямку — з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Времівка Донецької області та Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Залізничне і Мала Токмачка Запорізької області;

на Криворізькому та Херсонському напрямках — з танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка та міста Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження місця скупчення живої сили окупантів 17 листопада, у населеному пункті Михайлівка на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Відомо, що втрати противника склали понад 30 осіб пораненими та загиблими.

За уточненою інформацією, в результаті вогневого ураження Силами оборони України району зосередження ворога поблизу Михайлівка Скадовського району Херсонської області, 17 листопада втрати загарбників склали близько 60 осіб загиблими.

У місті Луганськ відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ. В населених пунктах Красне та Сімейкине, на тимчасово окупованій території Луганської області.

Противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово виселяє цивільне населення з домівок в інші населені пункти.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів противника.

Водночас до звільненого Херсона повертається все українське. На головній площі міста херсонці вишикувались у довжелезні черги. Гуманітарній підтримці вдячні, бо за вісім місяців страшної російської окупації дуже скучили за всім рідним. Читай, яка ситуація у Херсоні.

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