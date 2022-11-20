Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 20 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Листопада 2022, 07:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
Бахмут
Тактика випаленої землі від ворога: що зараз відбувається у Бахмуті та як ЗСУ продовжують боронити місто
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
0:04:20
Донбас
Це найгарячіша точка фронту: як українські воїни захищають свою землю на сході
0:03:34
Ситуація в Херсоні 19.11.2022 - звільнене місто повертається до життя
Життя повертається разом з Україною — що відбувається у звільненому Херсоні 
Дивитись більше

Останні відео
Бахмут

Тактика випаленої землі від ворога: що зараз відбувається у Бахмуті та як ЗСУ продовжують боронити місто
0:04:26
Деокупована Херсонщина
Тікаючи, росіяни зруйнували все… Репортаж з деокупованої Херсонщини
Біонічні протези в Україні - як реабілітують постраждалих від війни
Найкращий винахід року — як українці виготовлюють унікальні біонічні руки та протезують постраждалих від війни
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня
0:04:20
Донбас
Це найгарячіша точка фронту: як українські воїни захищають свою землю на сході
0:02:41
Одяг для військових
Від 3D друку до оснащення фронту: як у Львові запрацював швейний мілітарі-цех
0:03:26
Швидкі від акторів
Об’єдналися для спільної мети — як 150 акторів України збирали кошти на “швидкі”
0:04:23
ДСНС
“У нас багато в кого є другий день народження”: як працює ДСНС під час війни
0:03:01
Мінометники
Тяжко працюють, бо мають важливу мрію. Історія мінометників із Мелітополя
Більше відео
Біонічні протези в Україні - як реабілітують постраждалих від війни
Читати далі
Найкращий винахід року — як українці виготовлюють унікальні біонічні руки та протезують постраждалих від війни
ПЦУ
Читати далі
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 грудня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь