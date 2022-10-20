Актуальная карта боевых действий в Украине 20 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россияне ежедневно атакуют украинские города ракетами и дронами. Несмотря на это, несокрушимые украинцы продолжают борьбу: донатят на ВСУ, в фонды Притулы и Повернись живим, ежедневно покупают вещи и платят налоги в государственный бюджет.

Традиционно Генштаб ВСУ рассказывает о ситуации на фронте и предупреждает об опасных направлениях.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует атаки россиян по объектам в украинском тылу и реагирует на факт организации так называемой эвакуации во временно оккупированных украинских городах.

— Российские атаки на украинские гражданские и инфраструктурные объекты с помощью иранских беспилотников на самом деле не наносят долговременного ущерба, а также никоим образом не заставят Украину сдаться, — сказал Мейсон Кларк из ISW.

Попытки российской “эвакуации”, вероятно, являются поводом для депортации украинских граждан на территорию России, поскольку они заселяют оккупированные территории российскими гражданами.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 октября 2022 года

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку.

Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.

В течение суток противник нанес четыре ракетных и одиннадцать авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из РСЗВ.

Враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БПЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. В течение дня противник привлек девять ударных БПЛА Shahed-136 с территории Белоруссии. Восемь из них сбиты.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Сиверском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелка и Домашнее;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелка и Домашнее; на Купянском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка и Кисловка;

направлении — из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка и Кисловка; на Лиманском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надежда, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надежда, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка; на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опросное, Раздолевка, Соледар, Спорное и Яковлевка;

направлении — из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опросное, Раздолевка, Соледар, Спорное и Яковлевка; на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 45 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

Оккупационное руководство временно захваченной территории Запорожской области организовало проведение так называемой инвентаризации жилищного фонда и “перепись” населения.

Мероприятия проводятся для поиска и отчуждения жилья местных жителей, выехавших за пределы захваченных территорий.

Пополнение потерь подразделений российских оккупационных войск средствами заключенных принесло дополнительные проблемы командованию. Так, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы, после получения оружия, покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию Российской Федерации.

По имеющейся информации, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября этого года, часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальные — прибегли к бегству. Подразделения Росгвардии под видом борьбы с ДРГ проводят мероприятия по поиску дезертиров.

Оккупанты продолжают практику принудительного привлечения местного населения для проведения фортификационных работ в районе города Херсон, якобы из числа нарушителей комендантского часа и нелояльных к оккупационным властям граждан.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и тринадцать дронов Shahed-136.

А как отреагировала Украина на позорный указ главы РФ о введении “военного положения” на украинских территориях, которые Россия попыталась аннексировать — читай в материале.

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