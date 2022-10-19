Готовит к массовой депортации? Указ Путина о военном положении на оккупированных территориях и реакция Украины

Российский диктатор Владимир Путин продолжает жить в своем мире российской пропаганды. В то время, когда весь цивилизованный мир не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, Путин вводит на них так называемое военное положение.
Сегодня, 19 октября, в России состоялось заседание Совета безопасности, после которого Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины — Луганской, Донецкой, части Херсонской и Запорожской областей.
Этот указ Путина о введении военного положения на аннексированных территориях Украины предусматривает:
Конечно же, реакцию украинских властей на такой указ Путина долго ждать не пришлось. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter:
— Введение “военного положения” на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной “перегруппировкой”.
Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий, — подчеркнул он.
Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий, — подчеркнул он.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал так:
— Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины — подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории.
Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось не наказано, — подчеркнул Данилов.
Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось не наказано, — подчеркнул Данилов.
Напомним, военное положение действует во всех регионах Украины с 24 февраля, начала полномасштабного вторжения. В частности, и на оккупированных ныне Россией территориях. Поэтому любые указы российского президента незаконны и не легитимны.
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Главное фото: Depositphotos и Facebook
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