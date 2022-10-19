Готовит к массовой депортации? Указ Путина о военном положении на оккупированных территориях и реакция Украины

Российский диктатор Владимир Путин продолжает жить в своем мире российской пропаганды. В то время, когда весь цивилизованный мир не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, Путин вводит на них так называемое военное положение.

Сегодня, 19 октября, в России состоялось заседание Совета безопасности, после которого Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины — Луганской, Донецкой, части Херсонской и Запорожской областей.

Что предусматривает указ Путина о военном положении

Этот указ Путина о введении военного положения на аннексированных территориях Украины предусматривает:

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запрет на выезд граждан за пределы страны;

эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы;

введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней;

привлечение граждан к выполнению работ по нуждам обороны, ликвидации последствий;

применение противником оружия, восстановление объектов экономики;

изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости;

введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроль за телефонными переговорами.

Реакция Украины на указ Путина о военном положении

Конечно же, реакцию украинских властей на такой указ Путина долго ждать не пришлось. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter:

— Введение “военного положения” на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной “перегруппировкой”.

Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий, — подчеркнул он.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал так:

— Военное положение Путина в аннексированных регионах Украины — подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы России для изменения этнического состава оккупированной территории.

Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено Россией в Крыму и осталось не наказано, — подчеркнул Данилов.

Напомним, военное положение действует во всех регионах Украины с 24 февраля, начала полномасштабного вторжения. В частности, и на оккупированных ныне Россией территориях. Поэтому любые указы российского президента незаконны и не легитимны.

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Главное фото: Depositphotos и Facebook

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