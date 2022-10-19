Готує до масової депортації? Ганебний указ Путіна про воєнний стан на окупованих територіях і реакція України

Російський диктатор Володимир Путін продовжує жити у своєму світі російської пропаганди. У той час, коли весь цивілізований світ не признає псевдореферендуми на окупованих територіях України, Путін запроваджує на них так званий воєнний стан.
Сьогодні, 19 жовтня, у Росії відбулося засідання Ради безпеки, після якої Путін оголосив запровадження воєнного стану на окупованих територіях України — частині Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
Цей указ Путіна про запровадження воєнного стану на анексованих територіях України передбачає:
Звісно, реакцію української влади на такий указ Путіна не довелося довго чекати. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter:
— Введення “воєнного стану” на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим “перегрупуванням”.
Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій, — наголосив він.
Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій, — наголосив він.
Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував так:
— Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України — це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території.
Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений Росією в Криму й залишився не покараний, — підкреслив Данілов.
Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений Росією в Криму й залишився не покараний, — підкреслив Данілов.
Нагадаємо, воєнний стан діє у всіх регіонах України ще з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, і на окупованих нині Росією територіях. Тому будь-які укази російського президента є незаконними та нелегітимними.
Україна поверне всі свої території, ми разом працюємо на перемогу! Фонд Повернись живим спільно із головним управлінням розвідки Міністерства оборони України запустив новий проект Бавовна у Москві. Дізнайся більше за посиланням.
Головне фото: Depositphotos та Facebook
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!