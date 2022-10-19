Готує до масової депортації? Ганебний указ Путіна про воєнний стан на окупованих територіях і реакція України

Російський диктатор Володимир Путін продовжує жити у своєму світі російської пропаганди. У той час, коли весь цивілізований світ не признає псевдореферендуми на окупованих територіях України, Путін запроваджує на них так званий воєнний стан.

Сьогодні, 19 жовтня, у Росії відбулося засідання Ради безпеки, після якої Путін оголосив запровадження воєнного стану на окупованих територіях України — частині Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Що передбачає указ Путіна про воєнний стан

Цей указ Путіна про запровадження воєнного стану на анексованих територіях України передбачає:

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заборону на виїзд громадян за межі країни;

евакуацію об’єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони;

введення особливого режиму в’їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею;

залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків;

застосування противником зброї, відновлення об’єктів економіки;

вилучення необхідного для потреб оборони майна в організацій та громадян з подальшою виплатою державою його вартості;

введення військової цензури у сфері комунікацій, а також контролю за телефонними переговорами.

Реакція України на указ Путіна про воєнний стан

Звісно, реакцію української влади на такий указ Путіна не довелося довго чекати. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter:

— Введення “воєнного стану” на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим “перегрупуванням”.

Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій, — наголосив він.

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував так:

— Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України — це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території.

Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений Росією в Криму й залишився не покараний, — підкреслив Данілов.

Нагадаємо, воєнний стан діє у всіх регіонах України ще з 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, і на окупованих нині Росією територіях. Тому будь-які укази російського президента є незаконними та нелегітимними.

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Головне фото: Depositphotos та Facebook

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