Актуальна карта бойових дій в Україні 20 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Росіяни щоденно атакують українські міста ракетами та дронами. Попри це, незламні українці продовжують боротьбу: донатять на ЗСУ, у фонди Притули та Повернись живим, щоденно купують речі та сплачують податки до державного бюджету. Традиційно Генштаб ЗСУ розповідає про ситуацію на російсько-українському фронті та попереджає про небезпечні напрямки. Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує. Зараз також дивляться Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я. Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW Інститут вивчення війни коментує атаки росіян в українському тилу та реагує на факт організації так званої “евакуації” в тимчасово окупованих українських містах. — Російські атаки на українські цивільні та інфраструктурні об’єкти за допомогою іранських безпілотників насправді не завдають довготривалої шкоди, а також жодним чином не змусять Україну здатися, — сказав Мейсон Кларк з ISW. Спроби російської “евакуації” є, ймовірно, приводом для депортації українських громадян на територію Росії, оскільки вони заселяють окуповані території російськими громадянами. Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 жовтня 2022 року Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом поточної доби противник завдав чотири ракетних та одинадцять авіаційних ударів, здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог вчергове завдав масованого удару крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА по цивільній інфраструктурі в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Протягом дня противник залучив дев’ять ударних БпЛА Shahed-136 з території Білорусі. Вісім з них збито.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області;

напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє; на Куп’янському напрямку — зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка та Кислівка;

напрямку — зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка та Кислівка; на Лиманському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія, Новоєгорівка, Зарічне, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія, Новоєгорівка, Зарічне, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка; на Бахмутському напрямку — з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка;

напрямку — з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка; на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 45 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

Окупаційне керівництво тимчасово захопленої території Запорізької області організувало проведення так званої інвентаризації житлового фонду та “перепис” населення.

Мета окупантів — відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій.

Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ коштом ув’язнених завдало додаткових проблем командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію Російської Федерації.

За наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня цього року, частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта — вдалася до втечі. Підрозділи Росгвардії під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами проводять заходи з пошуку дезертирів.

Окупанти продовжують практику примусового залучення місцевого населення для проведення фортифікаційних робіт в районі міста Херсон, нібито з-поміж порушників комендантської години та нелояльних до окупаційної влади громадян.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 та тринадцять дронів Shahed-136.

А як відреагував світ та Україна на ганебний указ очільника РФ про введення “воєнного стану” на українських територіях, які Росія спробувала анексувати — читай у матеріалі.

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