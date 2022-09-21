Актуальная карта боевых действий в Украине 21 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Карту боевых действий не заметет вьюга, как туристов в Карпатах, поэтому она имеет все шансы стать одним из наиболее значимых доказательств профессиональности украинских защитников и их несокрушимости.

Такими же свидетельствами станут личные рассказы каждого украинца, сделавшего свой вклад в предстоящую победу Украины над злом.

А пока мы только пишем свою новейшую историю, украинский Генштаб рассказывает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует сообщения о планах оккупантов провести псевдореферендумы на временно захваченных территориях:

Неотложная дискуссия среди российских ставленников о необходимости немедленной аннексии Луганской и Донецкой областей свидетельствует о том, что продолжающееся контрнаступление Украины на севере вызывает панику у прокси-сил и некоторых лиц, принимающих решения в Кремле.

Эксперты считают, что такой подход очень непоследователен для российских оккупантов, поскольку захватчики не контролируют полностью территории, которые они стремятся присоединить путем так называемого референдума.

Однако даже в случае, если оккупанты якобы присоединят желаемые территории к РФ, то контрнаступление ВСУ на незаконно аннексированной Россией территории не сможет привести к быстрым действиям. Такие выводы можно сделать, учитывая бездействие российских сил после взрывов в Крыму.

Частичная аннексия на этой стадии также поставила Кремль в странную позицию: требовать, чтобы украинские силы освободили якобы “российскую” территорию, и в унизительную позицию невозможности выполнить это требование.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли семь ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

В результате террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них — Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, безуспешно.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Михайловое и Гута Студенецкая Черниговской области и Нововасилевка и Рясное Сумской области;

направлении – в районах населенных пунктов Черниговской области и Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечая, Глубокое, Дергачи, Фиголевка, Двуречная, Шевченковое, Купянск и Каменка ;

направлении – в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении – Яровая, Пришиб, Донецкое, Серебрянка, Щуровое, Райгородок, Озерное, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздольевка, Александровка и Григорьевка ;

направлении – ; на Бахмутском направлении – Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Майорск и Нью-Йорк ;

направлении – ; на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское ;

направлении – ; на Запорожском направлении – Новоселка, Новополь, Времовка, Великая Новоселка, Угледар, Новомайорское, Зализничное, Гуляйполе, Малиновка, Червоное, Дорожнянка, Малые Щербаки, Малая Токмачка и Каменское.

На Южнобужском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов. В частности, Высокополье, Миролюбовка, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Широкое, Заря, Шевченковое, Терновые Поды, Правдиное, Мирное и Александровка.

В результате успешных действий подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери.

Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, десяти районах сосредоточения артиллерии, а также по трем складам боеприпасов.

Освобожденные населенные пункты продолжают раскрывать страшную правду об оккупантах. Читай истории из деоккупированной Казачьей Лопани.

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