Актуальная карта боевых действий в Украине 21 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Карту боевых действий не заметет вьюга, как туристов в Карпатах, поэтому она имеет все шансы стать одним из наиболее значимых доказательств профессиональности украинских защитников и их несокрушимости.
Такими же свидетельствами станут личные рассказы каждого украинца, сделавшего свой вклад в предстоящую победу Украины над злом.
А пока мы только пишем свою новейшую историю, украинский Генштаб рассказывает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует сообщения о планах оккупантов провести псевдореферендумы на временно захваченных территориях:
Неотложная дискуссия среди российских ставленников о необходимости немедленной аннексии Луганской и Донецкой областей свидетельствует о том, что продолжающееся контрнаступление Украины на севере вызывает панику у прокси-сил и некоторых лиц, принимающих решения в Кремле.
Неотложная дискуссия среди российских ставленников о необходимости немедленной аннексии Луганской и Донецкой областей свидетельствует о том, что продолжающееся контрнаступление Украины на севере вызывает панику у прокси-сил и некоторых лиц, принимающих решения в Кремле.
Эксперты считают, что такой подход очень непоследователен для российских оккупантов, поскольку захватчики не контролируют полностью территории, которые они стремятся присоединить путем так называемого референдума.
Однако даже в случае, если оккупанты якобы присоединят желаемые территории к РФ, то контрнаступление ВСУ на незаконно аннексированной Россией территории не сможет привести к быстрым действиям. Такие выводы можно сделать, учитывая бездействие российских сил после взрывов в Крыму.
Частичная аннексия на этой стадии также поставила Кремль в странную позицию: требовать, чтобы украинские силы освободили якобы “российскую” территорию, и в унизительную позицию невозможности выполнить это требование.
Частичная аннексия на этой стадии также поставила Кремль в странную позицию: требовать, чтобы украинские силы освободили якобы “российскую” территорию, и в унизительную позицию невозможности выполнить это требование.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
За текущие сутки российские оккупанты нанесли семь ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
За текущие сутки российские оккупанты нанесли семь ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
В результате террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них — Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, безуспешно.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.
На других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии:
На Южнобужском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенных пунктов. В частности, Высокополье, Миролюбовка, Новогригоровка, Белогорка, Благодатовка, Широкое, Заря, Шевченковое, Терновые Поды, Правдиное, Мирное и Александровка.
В результате успешных действий подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери.
Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.
Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.
В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА врага.
Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, десяти районах сосредоточения артиллерии, а также по трем складам боеприпасов.
Освобожденные населенные пункты продолжают раскрывать страшную правду об оккупантах. Читай истории из деоккупированной Казачьей Лопани.
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