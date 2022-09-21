Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 21 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 сентября 2022, 06:00
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Русские знали, что это моя мама и творили зверства! Страшные истории из деоккупированной Казачьей Лопани
0:03:52
високопілля
Расстреляли всю семью на глазах бабушки: Высокополье приходит в себя после оккупации
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Может зарядить и Starlink, и квадрокоптер: изобретатели из Ровенской области создали мощный аккумулятор для ВСУ
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Читать дальше
Сотни спасенных жизней: как волонтеры эвакуируют животных из Бахмута

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